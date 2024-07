Laz Alonso chciał, aby The Boys zakończyli się filmem. Antony Starr nie zagra Booster Golda

fot. materiały prasowe

Przed premierą 4. sezonu The Boys, showrunner Eric Kripke, ogłosił, że serial zakończy się na 5. serii, co było jego planem od początku. Laz Alonso, który wciela się w Mother’s Milka, bezskutecznie próbował przekonać twórcę do swojego pomysłu na zakończenie serialu od Prime Video.

Laz Alonso namawiał twórcę na inne zakończenie The Boys

W podcaście Happy Sad Confused aktor opowiedział o tym, jak namawiał Kripkego, aby serial zakończył się filmem pełnometrażowym.

To było coś jak, zrób w ostatnim odcinku 5. sezonu cliffhanger, a potem ogłoś film, który kręciliśmy od początku serialu. Ale on zawsze się z tego wykręcał.

Showrunner Eric Kripke w niedawnej rozmowie z Rolling Stone przyznał, że ma już w głowie zakończenie serialu. Zależy mu, aby było ono satysfakcjonujące, ale uważa, że jest to trudny cel do osiągnięcia.

Antony Starr o superbohaterze Booster Gold

Antony Starr, dzięki wcielaniu się w Homelandera w The Boys, zyskał dużą popularność, a fani chętnie przypisują go do innych superbohaterskich ról. Gdy dowiedzieli się, że aktor i szef DC Studios, James Gunn, obserwują się nawzajem w mediach społecznościowych, to rozgorzała dyskusja na temat tego, czy Nowozelandczyk nie zagra postaci Booster Golda. Zarówno Gunn jak i Starr zaprzeczyli tym spekulacjom. Aktor dodał, że po prostu spotykają się, aby zagrać w golfa i nie może się doczekać, co twórca wymyśli dla uniwersum DC.

W rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście Happy Sad Confused, Antony Starr został zapytany o postać Boostera Golda. Aktor przyznał szczerze, że nie zna tego superbohatera, dlatego poprosił o wyjaśnienie tego, co potrafi. Potem sarkastycznie skomentował wybór tej postaci.

Czy on ma blond włosy? Wow, jak na to wpadliście? Naprawdę napracowaliście się.

Następnie 48-letni aktor wyjaśniał, dlaczego nie jest zainteresowany graniem superbohaterów.

Starzeję się, a moje ciało nie chce już robić zbyt wielu scen akcji. Chcę usiąść i powiedzieć: "Hej, nie możesz robić tych rzeczy". Chcę siedzieć za biurkiem w serialu CSI [śmiech].

Booster Gold został stworzony przez scenarzystę Dana Jurgensa. Po raz pierwszy pojawił się w pierwszym numerze Booster Gold w 1986 roku. Tak naprawdę nazywa się Michael Jon Carter i jest byłą gwiazda futbolu w XXV wieku. Rozczarowany brakiem sukcesów we własnym przedziale czasowym, ukradł zaawansowaną technologię i cofnął się do XX wieku, aby zostać superbohaterem. Początkowo motywowany sławą i bogactwem, Booster ostatecznie dojrzewa do roli prawdziwego bohatera ratującego ludzi i wymierzającego sprawiedliwość.

