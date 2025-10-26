Przeczytaj w weekend
Gwiazda The Boys nie do poznania. Zobacz, jak wygląda na planie filmu!

Antony Starr, który w serialu The Boys gra Homelandera, pracuje na planie filmu biograficznego Samo Lives, w którym wciela się w drugoplanową rolę Andy’ego Warhola. Pierwsze zdjęcia z planu mogą zaskoczyć fanów, bo aktora trudno rozpoznać.
Adam Siennica
Tagi:  The Boys 
Antony Starr jako Homelander (The Boys) - ostatnio w telewizji ucieleśnienie przerażającej postaci. Pstryknięciem palca może odebrać życie człowiekowi, a niebezpieczeństwo jest tym większe, że Homelander jest niestabilny psychicznie. materiały prasowe
Trwają prace na planie filmu Samo Lives, opartego na życiu artysty znanego jako Jean-Michel Basquiat. Był sławny dzięki ikonicznym neoekspresjonistycznym obrazom i graffiti. Kelvin Harrison Jr. gra główną rolę, a jedną z drugoplanowych postaci wciela się Antony Starr, znany z roli Homelandera w The Boys. Tym razem gra legendarnego Andy’ego Warhola.

Antony Starr nie do poznania

Zobaczcie i oceńcie sami, jak wygląda aktor w roli słynnego artysty. To zdecydowanie nie jest wizerunek, do którego fani The Boys są przyzwyczajeni. Basquiat i Warhol mieli bliską relację, więc niewątpliwie ten wątek będzie ważny dla fabuły, a rola Starra nie będzie mała.

W filmie grają także Jeffrey Wright (Westworld), Danny Ramirez (Captain America: Brave New World), Kathryn Newton (The Society), Dane DeHaan (The Amazing Spider-Man 2), Thomas Kretschmann (Pianista), Lukas Gage (The White Lotus), Chase Sui Wonders (The Studio) oraz Priah Ferguson (Stranger Things).

Za kamerą stoi Julius Onah, znany z filmów The Cloverfield Paradox i Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Data premiery nie jest jeszcze znana.

Źródło: screenrant.com

