Uniwersum Portal otrzyma nową produkcję. W Aperture Desk Lab zagramy za darmo!

fot. Valve

Firma Valve zapowiedziała nową grę w uniwersum Portal. Nie będzie to jednak wyczekiwana, trzecia odsłona, a spin-off zatytułowany Aperture Desk Job. W opisie czytamy, że to darmowa produkcja przygotowywana przede wszystkim z myślą o Steam Deck i stanowiąca interaktywne wprowadzenie w możliwości tego sprzętu, choć zagramy w nią też na klasycznych pecetach.

Premiera Aperture Desk Job już 1 marca. Co ciekawe, twórcy wyraźnie zaznaczyli w opisie, że nadchodzący tytuł to nie Portal 3 i proszą o to, żeby mieć odpowiednie oczekiwania.

Zmniejsz swoje oczekiwania — to nie jest kontynuacja gry Portal. A teraz przygotuj się na lekkie ich zwiększenie, gdyż ta gra umiejscowiona jest w tym samym uniwersum. Desk Job umieszcza cię wprost za sterami firmy Aperture Science. Następnie szybko wyrywa ci te stery z rąk, a przed twoim fotelem stawia biurko - czytamy w opisie na stronie sklepu.

Aperture Desk Job

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.