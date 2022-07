Aplikacja Xbox jest już dostępna na telewizorach Samsung 2022 Smart TV

fot. Xbox

Na telewizorach Samsung z bieżącego rocznika możliwe stało się pobranie aplikacji Xbox App, która umożliwia granie w setki gier z usługi Xbox Game Pass, takich jak Halo Infinite, Forza Horizon 5 czy Microsoft Flight Simulator. Gry są strumieniowane wprost na ekran telewizora, więc żeby cieszyć się najnowszymi grami nie potrzeba już konsoli. Wystarczy włączyć swój telewizor Samsung 2022 Smart TV, przejść do aplikacji Xbox App w nowym Samsung Gaming Hub lub Media Hub, podłączyć przez Bluetooth bezprzewodowego pada i zacząć grać. To tak proste, jak korzystanie z każdej innej aplikacji do streamingu na telewizorze.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji Xbox, potrzebujesz jednego z telewizorów Samsung 2022 Smart TV.

Aby grać w setki gier w chmurze w bibliotece Game Pass, będziesz potrzebować członkostwa Xbox Game Pass Ultimate.

Jeśli nie masz członkostwa i chcesz spróbować swoich sił przed zapisaniem się, możesz grać na swoim telewizorze w Fortnite za darmo bez członkostwa Xbox Game Pass Ultimate.

Z aplikacją Xbox będzie współpracować niemal każdy kontroler Bluetooth, na przykład bezprzewodowy kontroler Xbox, Xbox Adaptive Controller, pad Elite Series 2 lub kontroler DualSense od konsoli PlayStation 5.

Aplikację można ściągnąć ze sklepu z aplikacjami, gdzie w okienko wyszukiwania trzeba wpisać „Xbox”, a następnie pobrać aplikację na telewizor i uruchomić ją, żeby rozpocząć zabawę.

Dzięki telewizorowi Samsung, Xbox Game Pass Ultimate oraz bezprzewodowemu kontrolerowi można łatwo jak nigdy wcześniej wskoczyć do świata gier.