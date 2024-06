Apple TV+ - filmy i seriale na lipiec 2024. Pani z jeziora, Sunny i inne nowości

fot. Apple TV+

Reklama

W lipcu nie będzie dało się nudzić na platformie Apple TV+. Poza obejrzeniem Mrocznej materii, która w tym okresie będzie już skończona, pojawią się kontynuacje innych znakomitych seriali, np. Uznanego za niewinnego czy Ziemi kobiet. Pojawi się też wiele nowości, a wśród nich m.in. Bandyci czasu, czy Pani z jeziora z Natalie Portman w roli głównej. Dla każdego znajdzie się coś do obejrzenia, a najciekawsze produkcje zostały podane poniżej. Na samym dole z kolei figuruje pełna lista tytułów, które będą dostępne w Apple TV+ w lipcu 2024 roku.

Apple TV+ - najciekawsze produkcje na lipiec 2024 roku

Serial, opierający się na książce Colina O'Sullivana, opowiada historię Amerykanki mieszkającej w Kyoto. Jej życie wywraca się do góry nogami, gdy jej mąż i syn znikają w tajemniczych okolicznościach. W ramach "pocieszenia" otrzymała tytułowego Sunny, robota wyprodukowanego przez firmę jej ukochanego. Szybko okazuje się, że bohaterka połączy z nim siły, aby wspólnie odkryć mroczną prawdę.

fot. Apple TV+

Pani z jeziora

Bohaterką jest Maddie Schwartz (Natalie Portman), która jest panią domu żydowskiego pochodzenia żyjącą w 1966 roku. Teraz podejmuje decyzję, by zmienić swoje życie i zostać dziennikarką śledczą. Obok niej jest Cleo Johnson (Moses Ingram), która jest matką działającą w politycznym podziemiu Baltimore. Jednocześnie zmaga się z problemem, jak utrzymać rodzinę. Ich życia początkowo są dalekie od siebie aż do śmierci Cleo, która sprawia, że Maddie ma na jej punkcie obsesję. To otwiera coś, co może być niebezpieczna dla każdego...

fot. Apple TV+

Apple TV+ - pełna lista tytułów na lipiec 2024 roku

Warto się starać - 3 lipca

Uznany za niewinnego - 3 lipca

Ziemia kobiet - 3 lipca

Sunny - 10 lipca

Ja - 12 lipca

Człowiek wszystkożerny - 19 lipca

Kobieta z jeziora - 19 lipca

Bandyci czasu - 24 lipca

Kobiety w błękicie - 31 lipca