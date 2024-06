Nowe sezony Silosu czy Rozdzielenie. Apple TV+ pokazuje zwiastun nadchodzących hitów

AppleTV+

Reklama

Zwiastun promujący Apple TV+ pokazuje fragmenty znanych nam produkcji, jak i nadchodzących odcinków serialowych hitów. Mamy tu między innymi pierwszy sceny z drugiego sezonu Silosu oraz również pierwsze ujęcia z nowego sezonu hitu Rozdzielenie.

Apple TV+ - zwiastun

Z filmów widzimy fragmenty trzech tytułów. Są to Zabierz mnie na Księżyc, The Instigators oraz Samotne wilki. Wszystkie trzy tytuły najpierw trafią do kin na całym świecie. Kilka miesięcy później dopiero pojawią się w serwisie streamingowym.

Z seriali promowane są także takie nowości jak Uznany za niewinnego, Mroczna materia, Małpi biznes oraz Lady in the Lake. Z nowych sezonów są też Slow Horses, Pachinko i Shrinking.

Przypomnijmy, że z tych wszystkich wymienionych seriali największy sukces osiągnął science fiction Silos oparty na cyklu książkowym. Twórcy mają więc znakomicie oceniany pierwowzrów książkowy, który ma posłużyć za materiał dla kolejnych sezonów. Druga seria została już nakręcona, ale według wcześniejszych doniesień trzeci sezon także jest już planowany.