Apple TV+ - nowości na wrzesień 2025. Kulawe konie, The Morning Show i Specjalistka
Sprawdźcie listę nowych tytułów, jakie przygotował serwis Apple TV+ w nadchodzących tygodniach września.
Wrzesień zapowiada się niezwykle interesująco na Apple TV+. Z nowym sezonami powrócą Kulawe konie oraz The Morning Show. Zadebiutuje też Specjalistka, w której główną rolę gra Jessica Chastain. Ponadto premierę będą mieć dwa filmy: Od góry do dołu z Denzelem Washingtonem oraz romans Jesteś tylko Ty.
Sprawdźcie poniżej pełną listę nowości w Apple TV+.
Apple TV+ - nowości na wrzesień 2025
Od góry do dołu
Premiera 5 września
Wpływowy potentat muzyczny (Denzel Washington) staje się celem spisku wymuszającego okup i musi walczyć o swoją rodzinę i dziedzictwo, a zarazem mierzy się z moralnym dylematem dotyczącym życia i śmierci.
The Morning Show - 4. sezon
Premiera 17 września
Akcja czwartego sezonu rozpoczyna się wiosną 2024 r., niemal dwa lata po wydarzeniach z sezonu trzeciego. Po zakończeniu fuzji UBA - NBN redakcja staje w obliczu nowych wyzwań, intryg i nieuchwytnej prawdy w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce. W świecie zdominowanym przez deepfake'i, teorie spiskowe i korporacyjne tuszowania faktów rodzi się pytanie: komu można ufać? I jak odróżnić prawdę od fikcji?
Eugene Levy: nieochoczy podróżnik - 3. sezon
Premiera 19 września
Aktor, zdobywca licznych nagród i nerwowy podróżnik Eugene Levy wychodzi ze swojej strefy komfortu i wyrusza w szaloną podróż, podczas której odwiedzi najpiękniejsze i najbardziej intrygujące miejsca na świecie.
Kulawe konie - 5. sezon
Premiera 24 września
W piątym sezonie wszyscy są podejrzliwi, gdy nerd technologiczny Roddy Ho ma nową, czarującą dziewczynę. Kiedy w mieście dochodzi do serii coraz dziwniejszych zdarzeń, agenci muszą odkryć, jak wszystko jest ze sobą powiązane. W końcu Lamb wie, że w świecie szpiegostwa zawsze obowiązują londyńskie zasady, aby zawsze się osłaniać.
Specjalistka - miniserial
Premiera 26 września
Specjalistka to pełen napięcia thriller z elementami dramatu. Tajna oficerka śledcza próbuje pogodzić życie rodzinne z tropieniem grup propagujących nienawiść w Internecie, żeby powstrzymać ekstremistów przed działaniem.
Jesteś tylko Ty
Premiera 26 września
Laura i Simon są najlepszymi przyjaciółmi od czasów studiów. Z biegiem lat zdali sobie sprawę, że łącząca ich relacja nie jest tylko platoniczna. Czy mogą - i czy powinni - postawić na szali wszystko, aby zgłębić uczucie, które istniało od dawna?
Apple TV+ - kontynuacje seriali we wrześniu
- Fundacja - 3. sezon
- Platoniczna przyjaźń - 2. sezon
- Acapulco - 4. sezon
- Wódz wojownik - 1. sezon
- Inwazja - 3. sezon
