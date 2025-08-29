placeholder
Reklama
placeholder

Apple TV+ - nowości na wrzesień 2025. Kulawe konie, The Morning Show i Specjalistka

Sprawdźcie listę nowych tytułów, jakie przygotował serwis Apple TV+ w nadchodzących tygodniach września.
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  the morning show 
apple tv+ kulawe konie Specjalistka nowości Od góry do dołu wrzesień 2025
Apple TV+ wrzesień fot. Apple TV+
Reklama

Wrzesień zapowiada się niezwykle interesująco na Apple TV+. Z nowym sezonami powrócą Kulawe konie oraz The Morning Show. Zadebiutuje też Specjalistka, w której główną rolę gra Jessica Chastain. Ponadto premierę będą mieć dwa filmy: Od góry do dołu z Denzelem Washingtonem oraz romans Jesteś tylko Ty.

Sprawdźcie poniżej pełną listę nowości w Apple TV+.

Apple TV+ - nowości na wrzesień 2025

Od góry do dołu
Premiera 5 września

Wpływowy potentat muzyczny (Denzel Washington) staje się celem spisku wymuszającego okup i musi walczyć o swoją rodzinę i dziedzictwo, a zarazem mierzy się z moralnym dylematem dotyczącym życia i śmierci.

Od góry do dołu

arrow-left
Od góry do dołu
fot. Apple TV+
arrow-right

The Morning Show - 4. sezon
Premiera 17 września

Akcja czwartego sezonu rozpoczyna się wiosną 2024 r., niemal dwa lata po wydarzeniach z sezonu trzeciego. Po zakończeniu fuzji UBA - NBN redakcja staje w obliczu nowych wyzwań, intryg i nieuchwytnej prawdy w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce. W świecie zdominowanym przez deepfake'i, teorie spiskowe i korporacyjne tuszowania faktów rodzi się pytanie: komu można ufać? I jak odróżnić prawdę od fikcji? 

The Morning Show - oficjalny kadr z 4. sezonu serialu Apple TV+

arrow-left
The Morning Show - oficjalny kadr z 4. sezonu serialu Apple TV+
fot. Apple TV+
arrow-right

Eugene Levy: nieochoczy podróżnik - 3. sezon
Premiera 19 września

Aktor, zdobywca licznych nagród i nerwowy podróżnik Eugene Levy wychodzi ze swojej strefy komfortu i wyrusza w szaloną podróż, podczas której odwiedzi najpiękniejsze i najbardziej intrygujące miejsca na świecie.

Kulawe konie - 5. sezon
Premiera 24 września

W piątym sezonie wszyscy są podejrzliwi, gdy nerd technologiczny Roddy Ho ma nową, czarującą dziewczynę. Kiedy w mieście dochodzi do serii coraz dziwniejszych zdarzeń, agenci muszą odkryć, jak wszystko jest ze sobą powiązane. W końcu Lamb wie, że w świecie szpiegostwa zawsze obowiązują londyńskie zasady, aby zawsze się osłaniać. 

Kulawe konie - 5. sezon

arrow-left
Kulawe konie - 5. sezon
fot. Apple TV+
arrow-right

Specjalistka - miniserial
Premiera 26 września

Specjalistka to pełen napięcia thriller z elementami dramatu. Tajna oficerka śledcza próbuje pogodzić życie rodzinne z tropieniem grup propagujących nienawiść w Internecie, żeby powstrzymać ekstremistów przed działaniem.

Specjalistka

arrow-left
Specjalistka
fot. Apple TV+
arrow-right

Jesteś tylko Ty
Premiera 26 września

Laura i Simon są najlepszymi przyjaciółmi od czasów studiów. Z biegiem lat zdali sobie sprawę, że łącząca ich relacja nie jest tylko platoniczna. Czy mogą - i czy powinni - postawić na szali wszystko, aby zgłębić uczucie, które istniało od dawna?

Jesteś tylko Ty

arrow-left
Jesteś tylko Ty
fot. Apple TV+
arrow-right

Apple TV+ - kontynuacje seriali we wrześniu

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  the morning show 
apple tv+ kulawe konie Specjalistka nowości Od góry do dołu wrzesień 2025
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2025
Specjalistka
Specjalistka Kryminał

7,5

2023
Eugene Levy: nieochoczy podróżnik
Oglądaj TERAZ Eugene Levy: nieochoczy podróżnik Reality show

7,6

2025
Wódz wojownik
Oglądaj TERAZ Wódz wojownik Dramat

7,2

2023
Platoniczna przyjaźń
Oglądaj TERAZ Platoniczna przyjaźń Komedia

6,2

2021
Inwazja
Oglądaj TERAZ Inwazja Sci-Fi

8,3

2022
Kulawe konie
Oglądaj TERAZ Kulawe konie Dramat
Oglądaj TERAZ The Morning Show Komedia
Powiązane filmy

6,8

2025
Od góry do dołu
Od góry do dołu Kryminał

Najnowsze

1 Małpa
-

Nadchodzi nowy film ze świata H.P. Lovecrafta? Spójrzcie tylko na ten detal

2 Al Pacino - Rytuał (2025)
-

Te filmy nie uchroniła nawet gwiazdorska obsada. Krytycy bezwzględni - same negatywne recenzje

3 Terminator 3: Bunt maszyn
-

Stworzył Obcego i mógł kontynuować Terminatora. Dlaczego tego nie zrobił?

4 Good Boy
-

Czy pies umiera w finale Good Boy? Odpowiedź na najczęściej wyszukiwane pytanie w Google

5 Wydane w 1999 roku Dino Crisis dziś jest tytułem nieco zapomnianym, a szkoda. To naprawdę udany survival-horror, za którego stworzenie odpowiada Shinji Mikami - prawdziwa legenda branży i jeden z twórców kultowej serii Resident Evil. Choć oprawa znacznie się zestarzała, to gra nadal potrafi przyprawić o szybsze bicie serca.
-
Plotka

Dino Crisis mogło powrócić. Capcom miał jednak inne plany

6 Superman
-

Superman w HBO Max. Wiemy, kiedy premiera

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e166

Moda na sukces

s12e08

Okrutni jajcarze

s08e14

Ekipa z New Jersey

s58e23

s27e22

Big Brother (US)

s21e06

Misja Moda

s2025e170

Anderson Cooper 360

s2025e173

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Carla Gugino
Carla Gugino

ur. 1971, kończy 54 lat

Rebecca De Mornay
Rebecca De Mornay

ur. 1959, kończy 66 lat

Emily Hampshire
Emily Hampshire

ur. 1981, kończy 44 lat

Nicole Anderson
Nicole Anderson

ur. 1990, kończy 35 lat

Lea Michele
Lea Michele

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

4

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

5

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

6

Nowe odcinki Na dobre i na złe. Kiedy premiera sezonu?

7

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

8

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 265-267. Co się wydarzy?

10

Wujek Angusa Clouda wspomina jego śmierć. Rodzina była bezradna

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV