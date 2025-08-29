Apple TV+ - nowości na wrzesień 2025. Kulawe konie, The Morning Show i Specjalistka

fot. Apple TV+

Reklama

Wrzesień zapowiada się niezwykle interesująco na Apple TV+. Z nowym sezonami powrócą Kulawe konie oraz The Morning Show. Zadebiutuje też Specjalistka, w której główną rolę gra Jessica Chastain. Ponadto premierę będą mieć dwa filmy: Od góry do dołu z Denzelem Washingtonem oraz romans Jesteś tylko Ty.

Sprawdźcie poniżej pełną listę nowości w Apple TV+.

Apple TV+ - nowości na wrzesień 2025

Od góry do dołu

Premiera 5 września

Wpływowy potentat muzyczny (Denzel Washington) staje się celem spisku wymuszającego okup i musi walczyć o swoją rodzinę i dziedzictwo, a zarazem mierzy się z moralnym dylematem dotyczącym życia i śmierci.

Od góry do dołu Zobacz więcej Reklama

The Morning Show

Premiera 17 września

Akcja czwartego sezonu rozpoczyna się wiosną 2024 r., niemal dwa lata po wydarzeniach z sezonu trzeciego. Po zakończeniu fuzji UBA - NBN redakcja staje w obliczu nowych wyzwań, intryg i nieuchwytnej prawdy w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce. W świecie zdominowanym przez deepfake'i, teorie spiskowe i korporacyjne tuszowania faktów rodzi się pytanie: komu można ufać? I jak odróżnić prawdę od fikcji?

The Morning Show - oficjalny kadr z 4. sezonu serialu Apple TV+ Zobacz więcej Reklama

Eugene Levy: nieochoczy podróżnik

Premiera 19 września

Aktor, zdobywca licznych nagród i nerwowy podróżnik Eugene Levy wychodzi ze swojej strefy komfortu i wyrusza w szaloną podróż, podczas której odwiedzi najpiękniejsze i najbardziej intrygujące miejsca na świecie.

Kulawe konie

Premiera 24 września

W piątym sezonie wszyscy są podejrzliwi, gdy nerd technologiczny Roddy Ho ma nową, czarującą dziewczynę. Kiedy w mieście dochodzi do serii coraz dziwniejszych zdarzeń, agenci muszą odkryć, jak wszystko jest ze sobą powiązane. W końcu Lamb wie, że w świecie szpiegostwa zawsze obowiązują londyńskie zasady, aby zawsze się osłaniać.

Kulawe konie - 5. sezon Zobacz więcej Reklama

Specjalistka

Premiera 26 września

Specjalistka to pełen napięcia thriller z elementami dramatu. Tajna oficerka śledcza próbuje pogodzić życie rodzinne z tropieniem grup propagujących nienawiść w Internecie, żeby powstrzymać ekstremistów przed działaniem.

Specjalistka Zobacz więcej Reklama

Jesteś tylko Ty

Premiera 26 września

Laura i Simon są najlepszymi przyjaciółmi od czasów studiów. Z biegiem lat zdali sobie sprawę, że łącząca ich relacja nie jest tylko platoniczna. Czy mogą - i czy powinni - postawić na szali wszystko, aby zgłębić uczucie, które istniało od dawna?

Jesteś tylko Ty Zobacz więcej Reklama

Apple TV+ - kontynuacje seriali we wrześniu