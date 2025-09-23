Apple TV+ przesuwa premierę nowego serialu z Jessicą Chastain. O powodzie głośno się nie mówi

Apple TV+

Serwis Deadline podzielił się dziś zupełnie niespodziewaną wiadomością. Długo wyczekiwany serial Specjalistka (The Savant), którego gwiazdą jest Jessica Chastain, nie zadebiutuje w piątek 26 września, jak pierwotnie planowano. Apple TV+ zdecydowało się przełożyć premierę na jak na razie nieokreśloną datę. Rozesłany do mediów komunikat jest niezwykle lakoniczny:

Specjalistka Po dokładnym rozważeniu sprawy podjęliśmy decyzję o opóźnieniu premiery serialu. Doceniamy Państwa zrozumienie i z niecierpliwością czekamy na premierę produkcji w przyszłości.

Dopytywany o tę kwestię rzecznik prasowy serwisu streamingowego nie podał powodu, dla którego Apple TV+ zdecydowało się na przesunięcie premiery. Największe amerykańskie portale popkulturowe nie mają jednak wątpliwości, że przyczyną są ostatnie wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem zabójstwa działa politycznego i sojusznika Donalda Trumpa, Charliego Kirka, jak również strzelaniny, do której doszło w siedzibie należącej do ABC stacji KXTV w Sacramento.

Sam serial Specjalistka przedstawia historię działań tytułowej bohaterki, która infiltruje grupy propagujące w sieci nienawiść, aby zapobiegać możliwym atakom ekstremistów. W produkcji miał pojawić się choćby strzelający do ludzi snajper czy zamach bombowy na jeden z budynków rządowych.

