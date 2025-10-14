Reklama
Apple zmienia nazwę platformy streamingowej. Jest spore zamieszanie

Apple oficjalnie zmieniło nazwę swojej platformy streamingowej. Problem w tym, że taka nazwa dotyczy już innej usługi oferowanej przez Apple. Wyjaśniamy na czym dokładnie polega zamieszanie.
Wiktor Stochmal
Tagi:  apple tv 
streaming
Apple TV fot. Apple TV
Umarł król, niech żyje król. W 2025 roku powróciło HBO Max, zastępując uprzednie Max. Teraz pojawiła się kolejna drobna zmiana w świecie streamingu, która może niektórych zaskoczyć i wprowadzić lekkie zamieszane. Deadline poinformowało o zmianie dotyczącej Apple TV. Platforma streamingowa Apple dotychczas nazywała się Apple TV+. Teraz "plus" zniknął z oficjalnej nazwy.

F1 online. Film wyścigowy wjeżdża do streamingu - wiemy, kiedy premiera!

Serwis streamingowy Apple wystartował 1 listopada 2019 roku. Po prawie sześciu latach dochodzi do zmiany, która może wprowadzić zamieszanie. Apple TV to teraz nazwa dla dwóch różnych usług. Wcześniejsze Apple TV+ dotyczyło wyłącznie serwisu streamingowego, który oferował seriale i filmy oryginalne. Jednocześnie istnieje aplikacja Apple TV, która pozwala na ich kupowanie i wypożyczanie. Już teraz dochodzi do pierwszych absurdów. Zmiana nazwy zbiegła się w czasie z premierą F1: Film na platformie streamingowej, przez co ogłoszenie brzmi następująco:

F1: Film jest dostępne do kupienia w Apple TV przed globalną premierą w Apple TV.

Lub:

Apple TV jest teraz dostępne w aplikacji Apple TV.

Apple nie odniosło się na razie do pytań użytkowników i nie wiadomo, czy dojdzie do kolejnych zmian, aby poruszanie się po poszczególnych aplikacjach było łatwiejsze i bardziej intuicyjne. Jak oceniacie tę zmianę?

nullfot. Apple TV

Źródło: deadline.com

