F1 online. Film wyścigowy wjeżdża do streamingu - wiemy, kiedy premiera!

fot. Apple Original Films // Warner Bros.

Reklama

F1: Film w streamingu jeszcze w 2025 roku. Platforma Apple TV+ ogłosiła, że światowa premiera F1 odbędzie się 12 grudnia 2025 roku. Wyścigowe widowisko będzie więc dostępne online na całym świecie!

F1: Film - hit kinowy

F1 osiągnął nadspodziewany sukces, stając się najbardziej dochodowym filmem oryginalnym 2025 roku. Innymi słowy - takim, który oparty jest na autorskim pomyśle, a nie stanowi adaptacji, kontynuacji ani prequela. W kinach zarobił 629 mln dolarów. To również najbardziej dochodowa produkcja w historii Apple Original Films oraz najbardziej kasowy film sportowy w dziejach.

Za kamerą stanął Joseph Kosinski, twórca Top Gun: Maverick, który wsadził aktorów do prawdziwych bolidów i wraz z nimi kamery, by nakręcić zapierające dech w piersiach sceny wyścigów Formuły 1. Widowisko zebrało bardzo dobre recenzje krytyków oraz jeszcze lepsze opinie widzów.

Soundtrack z F1: Film bije rekordy popularności - ma już prawie miliard odtworzeń w serwisach streamingowych. Za muzykę odpowiada Hans Zimmer.

F1 Zobacz więcej Reklama

F1 – opis fabuły

Wyścigowa legenda Formuły 1, Sonny Hayes, był najbardziej obiecującym kierowcą w latach 90. Został odsunięty od wyścigów po poważnym wypadku. Trzydzieści lat później działa jako niezależny kierowca do wynajęcia, gdy kontaktuje się z nim dawny partner zespołowy, Ruben Cervantes – dziś właściciel upadającego zespołu F1 stojącego na skraju bankructwa. Ruben przekonuje Sonny’ego, by wrócił na tor w ostatniej próbie ocalenia zespołu i sięgnięcia po tytuł najlepszego kierowcy świata. Hayes ma ścigać się u boku Joshuy Pearce’a, młodego i ambitnego zawodnika, który wyznacza własne tempo. W rytmie ryku silników przeszłość dogania Sonny’ego, a on odkrywa, że w F1 największym rywalem może być właśnie partner z zespołu – a droga do odkupienia to podróż, której nie da się odbyć w samotności.