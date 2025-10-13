Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

F1 online. Film wyścigowy wjeżdża do streamingu - wiemy, kiedy premiera!

F1: Film to głośny i popularny kinowy hit z 2025 roku w reżyserii Josepha Kosinskiego, w którym główną rolę grał Brad Pitt. Platforma streamingowa Apple TV+ ogłosiła datę premiery online na całym świecie. Kiedy można oglądać?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  apple tv+ 
F1: Film VOD
F1: Film fot. Apple Original Films // Warner Bros.
Reklama

F1: Film w streamingu jeszcze w 2025 roku. Platforma Apple TV+ ogłosiła, że światowa premiera F1 odbędzie się 12 grudnia 2025 roku. Wyścigowe widowisko będzie więc dostępne online na całym świecie!

F1: Film - hit kinowy

F1 osiągnął nadspodziewany sukces, stając się najbardziej dochodowym filmem oryginalnym 2025 roku. Innymi słowy - takim, który oparty jest na autorskim pomyśle, a nie stanowi adaptacji, kontynuacji ani prequela. W kinach zarobił 629 mln dolarów. To również najbardziej dochodowa produkcja w historii Apple Original Films oraz najbardziej kasowy film sportowy w dziejach.

Za kamerą stanął Joseph Kosinski, twórca Top Gun: Maverick, który wsadził aktorów do prawdziwych bolidów i wraz z nimi kamery, by nakręcić zapierające dech w piersiach sceny wyścigów Formuły 1. Widowisko zebrało bardzo dobre recenzje krytyków oraz jeszcze lepsze opinie widzów.

Soundtrack z F1: Film bije rekordy popularności - ma już prawie miliard odtworzeń w serwisach streamingowych. Za muzykę odpowiada Hans Zimmer.

F1

arrow-left
F1
fot. Apple TV+
arrow-right

F1 – opis fabuły

Wyścigowa legenda Formuły 1, Sonny Hayes, był najbardziej obiecującym kierowcą w latach 90. Został odsunięty od wyścigów po poważnym wypadku. Trzydzieści lat później działa jako niezależny kierowca do wynajęcia, gdy kontaktuje się z nim dawny partner zespołowy, Ruben Cervantes – dziś właściciel upadającego zespołu F1 stojącego na skraju bankructwa. Ruben przekonuje Sonny’ego, by wrócił na tor w ostatniej próbie ocalenia zespołu i sięgnięcia po tytuł najlepszego kierowcy świata. Hayes ma ścigać się u boku Joshuy Pearce’a, młodego i ambitnego zawodnika, który wyznacza własne tempo. W rytmie ryku silników przeszłość dogania Sonny’ego, a on odkrywa, że w F1 największym rywalem może być właśnie partner z zespołu – a droga do odkupienia to podróż, której nie da się odbyć w samotności.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  apple tv+ 
F1: Film VOD
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,7

2025
F1: Film
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ F1: Film Dramat

Najnowsze

1 Netflix Party Games
-

Netflix wzbogaca ofertę o gry imprezowe na telewizory

2 Young Washington
-

Biografia Jerzego Waszyngtona w wersji filmowej. Zwiastun Young Washington

3 Predator: Strefa zagrożenia
-

Predator: Strefa zagrożenia z nowym materiałem. Reżyser opowiada o klimacie filmu

4 Moon Knight
-

Moon Knight wróci w Avengers: Secret Wars? Oscar Isaac komentuje

5 Peacemaker
-

Wszystkie easter eggi z 2. sezonu Peacemakera. Spider-Man, DCeased i przeciwnicy Batmana

6 BRIDGERTONOWIE 4. SEZON
-

Bridgertonowie - zwiastun i data premiery 4. sezonu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s19e02

Zaklinacze koni

s19e02

Detektyw Murdoch

s03e06

s06e02

Spoza układu

s06e05

Spoza układu

s06e09

Spoza układu

s06e08

Spoza układu

s06e06

Spoza układu
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sacha Baron Cohen
Sacha Baron Cohen

ur. 1971, kończy 54 lat

Katia Winter
Katia Winter

ur. 1983, kończy 42 lat

Christopher Judge
Christopher Judge

ur. 1964, kończy 61 lat

Kiele Sanchez
Kiele Sanchez

ur. 1977, kończy 48 lat

Aleksandra Konieczna
Aleksandra Konieczna

ur. 1965, kończy 60 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV