Diane Kruger w dramacie Little Disasters. Pierwsze zdjęcie z serialu

fot. Mongrel Media // Anamorphic Media

Little Disasters to nadchodzący serial od Paramount+, który jest oparty na powieści Sary Vaughan. W głównej roli występuje Diane Kruger, która wciela się w Jess. Pewnego dnia kobieta zabiera swoją córeczkę do szpitala z urazem głowy, którego nie może wyjaśnić. Jej bliska przyjaciółka Liz, która pracuje na oddziale ratunkowym, musi podjąć bolesną decyzję, czy zadzwonić do opieki społecznej, aby zgłosić incydent. Uruchamia to ciąg zdarzeń, które pokazują, jak jedna chwila może rozbić i niemal zniszczyć całe rodziny i przyjaźnie.

W obsadzie serialu znajdują się również Jo Joyner, Shelley Conn, Emily Taaffe, JJ Feild, Ben Bailey Smith i Stephen Campbell Moore. W sieci opublikowano pierwsze zdjęcie z serialu, na którym znajduje się Diane Kruger. Fotografia znajduje się poniżej.

fot. Paramount+ // / Kristóf Galgóczi Németh

Reżyserka Little Disasters, Eva Sigurdardottir, opisała Kruger, jako inteligentną i dynamiczną aktorkę, której sama obecność niesie ze sobą wyjątkową jakość oraz inspirację. Przyznała, że aktorka pozwoliła zbadać różne oblicza Jess w głębszy sposób, niż się spodziewała.

Little Disasters to historia ciepłej i kochającej matki, która skrywa mroczny sekret, a Diane zgrabnie poradziła sobie z tą postacią: z tym ciepłem i występami, z którymi można się utożsamiać, oraz naprawdę przejmującymi i ekscytującymi momentami.

Sigurdardottir przyznała, że wiarygodność historii przyciągnęła ją do projektu, który przynosi napięcie i dreszczyk emocji zakorzeniony w bardzo bliskich i znanych domowych sceneriach.

Jestem filmowcem, którego pociągają brutalnie prawdziwe i ponure historie, a tutaj mieliśmy efektowne i ambitne otoczenie, ale z przerażającym centralnym konfliktem – skrzywdzonym dzieckiem.

Producenci ściśle współpracowali z Vaughan i wieloma doradcami, aby przedstawić podejmowane problemy z należytą dokładnością i wrażliwością. Little Disasters będzie liczyć 6 odcinków. Nie podano jeszcze daty premiery.