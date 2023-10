AppleTV+ ze sporą podwyżką ceny. Na razie w Stanach Zjednoczonych

fot. Apple

Apple poinformowało o kolejnej podwyżce cen subskrypcji TV+. Jak na razie nowe ceny wprowadzone zostały w Stanach Zjednoczonych i na ten moment nie wiadomo czy i kiedy pojawią się w innych regionach, w tym w Polsce. Abonenci z USA, za miesięczny dostęp do filmów i seriali, będą musieli zapłacić 9,99$ zamiast dotychczasowych 6,99$. Warto przypomnieć, że to już druga dość istotna podwyżka na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. W październiku 2022 roku miesięczny koszt wzrósł z 4,99$ do 6,99$.

Na tym jednak nie koniec, bo amerykańska firma zdecydowała się również podnieść ceny innych usług. Apple Arcade, umożliwiające dostęp do katalogu gier, kosztować będzie 6,99$ zamiast 4,99$, a za subskrypcję Apple News trzeba będzie zapłacić 3$ więcej. Podrożeje również abonament Apple One, który zawiera w sobie wszystkie usługi: jego miesięczny koszt wzrośnie z 16,95$ do 19,95$.