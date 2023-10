Netflix będzie droższy. Blokada współdzielenia kont okazała się wielkim sukcesem

Netflix

Netflix opublikował wczoraj sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku. Wynika z niego, że w rzeczonym okresie platforma zyskała aż 8,76 mln nowych użytkowników, co jest najlepszym osiągnięciem od czasu wprowadzenia pierwszego lockdownu 3 lata temu; dla porównania - w drugim kwartale br. było to 5,89 mln płacących subskrybentów. Ogólne przychody firmy w trzecim kwartale to 8,54 mld USD; na koniec września miała ona łącznie 247,15 mln klientów.

Jako przyczynę takiego obrotu spraw Netflix wskazuje przede wszystkim zakończoną sukcesem walkę ze współdzieleniem kont, która zintensyfikowała się na przełomie maja i czerwca br., gdy serwis zablokował możliwość udostępniania hasła w 103 państwach na całym świecie. Skala rezygnacji z usługi po tym zdarzeniu ma być niska - niższa też od wcześniej zakładanego poziomu. Wykupywanie przez użytkowników własnych subskrypcji przekłada się jednocześnie na wzrost przychodów firmy w niemal wszystkich segmentach jej działalności. Warto też zaznaczyć, że w porównaniu z poprzednim kwartałem aż o 70% zwiększyła się liczba klientów korzystających z taniego pakietu z reklamami, co może oznaczać jego wdrożenie w kolejnych krajach.

Pomimo takich sukcesów Netflix zdecydował się na wprowadzenie podwyżek, które obejmują na razie Stany Zjednoczone (plan Premium kosztuje teraz 22,99 USD za miesiąc - to o 3 USD więcej niż wcześniej; nieoferowany już nowym użytkownikom plan Podstawowy podrożał z 9,99 USD do 11,99 USD miesięcznie), Wielką Brytanię i Francję. Wiemy też, że podstawowy pakiet będzie od przyszłego tygodnia niedostępny w Niemczech, Hiszpanii, Japonii, Australii, Meksyku i Brazylii.

Z raportu, jak i komentarzy udzielonych przez współkierującego Netfliksem Teda Sarandosa, wynika także kilka innych istotnych spraw:

platforma chce w najbliższym czasie mocniej postawić na seriale na licencji, na co największy wpływ miała i nadal ma olbrzymia popularność produkcji W garniturach

zmieni się system wynagradzania kadry kierowniczej Netfliksa; choć nie znamy szczegółów, nowy model ma być "bardziej konwencjonalny";

Netflix nie zamierza stawiać na przeprowadzanie transmisji sportowych na żywo, nawet pomimo faktu, że w tej właśnie formie pokaże on turniej golfowy Netflix Cup;

Sarandos uważa, że w najbliższej przyszłości dane na temat wyników oglądalności w rozmaitych platformach VOD staną się "znacznie łatwiej dostępne"; warto zauważyć, że dzielenie się nimi przez serwisy było jednym z postulatów strajkujących aktorów i scenarzystów.

