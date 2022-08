Aquaman 2 i Shazam! 2 bardzo opóźnione. Te szkice tłumaczą powód

fot. materiały prasowe

Aquaman 2, czyli Aquaman i Zaginione Królestwo miał mieć premierę 17 marca 2023 roku. Film nie pojawi się tego dnia. Nowa data premiery to 25 grudnia 2023 roku. Pojawi się więc na święta Bożego Narodzenia tak jak pierwsza część, która wówczas osiągnęła duży sukces komercyjny. Z uwagi na to, że film pierwotnie miał pojawić się w grudniu 2022 roku, jest to opóźnienie praktycznie o rok. Powód? James Wan i jego ekipa potrzebują więcej czasu na dopracowanie postprodukcji, czyli efektów specjalnych.

James Wan tak też to wytłumaczył na Instagramie. Budują niezwykły świat, którego jeszcze nie widzieliśmy. Pełny niezwykłych stworzeń i wizualnego przepychu. Poniższe grafiki mają pokazywać, w jakim kierunku to idzie. Z tego powodu muszą mieć więcej czasu.

Aquaman i Zaginione królestwo

Shazam! 2 - nowa data premiery

Shazam! Gniew bogów miał mieć premierę 21 grudnia 2022 roku. Film jednak dopiero pojawi się 17 marca 2023 roku, czyli dostał starą datę Aquamana 2. To akurat była oczekiwana zmiana, bo nikt nie chce konkurować w grudniu 2022 roku w kinach z filmem Avatar: Istota wody.

Ponadto Warner Bros. Discovery przesuwa do kin dwa filmy, które pierwotnie były tworzone dla HBO Max. Pierwszym jest House Party, którego premiera odbędzie się 9 grudnia 2022 roku. Drugim jest Evil Dead Rise, który pojawi się w kinach 21 kwietnia 2023 roku.