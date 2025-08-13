Zobaczcie zwiastun live-action gry Cronos: The New Dawn. Traveler ND-3500 i misja w Krakowie
Bloober Team podsyca zainteresowanie przed zbliżającą się premierą swojego nowego horroru — Cronos: The New Dawn. Studio przygotowało nastrojowy zwiastun live-action, nagrany w Hucie im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie.
Polskie studio Bloober Team opublikowało nowy zwiastun swojej nadchodzącej produkcji, Cronos: The New Dawn. Tym razem postawiono na klimatyczny materiał live-action, w którym widzimy Travelera ND-3500 podczas wykonywania zadania — ekstrakcji kluczowej postaci. W rolę bohatera wcielił się Riccardo Peebes (Peep Cosplay Team). Co ciekawe, wideo nagrano w Krakowie, a konkretnie w Hucie im. Tadeusza Sendzimira, miejscu, które zainspirowało jedną z istotnych lokacji w grze.
Na debiut Cronos: The New Dawn nie będziemy musieli długo czekać. Ten survival horror zadebiutuje już 5 września i będzie dostępny na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o grze, zachęcamy do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przedpremierowego pokazu.
Postapokalipsa i groza po polsku. Pierwsze wrażenia z Cronos: The New Dawn
Źródło: informacja prasowa
