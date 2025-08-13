Timothée Chalamet jako gwiazda ping-ponga. Zwiastun filmu Marty Supreme

A24

Zwiastun wyczekiwanego filmu Josha Safdiego Marty Supreme przedstawia Timothée Chalameta jako Marty’ego Mausera, zawodnika ping-ponga w latach 50. XX wieku. Operator Darius Khondji zdradził wcześniej w tym roku, że Chalamet przeszedł intensywne szkolenie, by wcielić się w gwiazdę ping-ponga. „Chciał być jak prawdziwy [profesjonalny] gracz w tenisa stołowego, gdy zaczniemy zdjęcia” – powiedział Khondji.

Marty Supreme - zwiastun

Jak zapowiada opis fabuły zapowiada: Młody mężczyzna z marzeniem, którego nikt nie szanuje, przechodzi przez piekło i z powrotem w pogoni za wielkością.

Chalamet występuje w filmie u boku Gwyneth Paltrow, która wciela się w słynną aktorkę filmową, z którą Marty wdaje się w romans podczas podróży. W szerokiej obsadzie znaleźli się także Odessa A'zion, Kevin O'Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara i Fran Drescher.

Marty Supreme to film wyreżyserowany samodzielnie przez Josha Safdiego. Scenariusz powstał we współpracy z Ronaldem Bronsteinem; obaj pełnią również funkcję producentów obok Eli Busha, Anthony’ego Katagasa, Chalameta i wytwórni A24.