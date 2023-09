Aquaman - tak mógł wyglądać film. Jason Momoa jako twardziel z harpunem zamiast dłoni

Fot. Materiały prasowe

W 2014 roku hakerzy włamali się na pocztę elektroniczną Sony i ujawnili, że studio miało w planach zatrudnić Jeffa Nicholsa do wyreżyserowania filmu Aquaman z Jasonem Momoą. Ostatecznie tę posadę dostał James Wan, a produkcja okazała się hitem w box office. Co nie znaczy, że wielu fanów nadal nie zastanawia się, co by było, gdyby to jednak Jeff Nichols stanął za kamerą. I wreszcie mamy jakieś konkretne informacje na temat tego, jak mogłaby wyglądać jego wersja historii Arthura Curry’ego.

Jeff Nichols w podcaście Happy Sad Confused zdradził, że jego film byłby zainspirowany przez komiksy o Aquamanie z lat dziewięćdziesiątych, autorstwa Petera Davida, w których superbohater był długowłosym twardzielem z brodą i harpunem w dłoni.

Wciąż mam w głowie kilka dobrych scen z Aquamana. Byłyby trochę inne niż to, co ostatecznie pokazano w filmie. Ale to nigdy nie było realne... lubię starszego Aquamana, z harpunem zamiast dłoni, upadłego króla, którego syn zginął, pogrążonego w żałobie.

Mroczne komiksy o Aquamanie autorstwa Petera Davida, do których odniósł się reżyser, przedstawiły zupełnie nowy wygląd znanego superbohatera, który od teraz miał długie włosy, brodę i złoty harpun zamiast dłoni, ponieważ złoczyńca Charybdis nakarmił nią mięsożerne piranie. Twórca czuł, że dzięki temu na pierwszy rzut oka postać będzie wyglądać jak ktoś, z kim się nie zadziera.

