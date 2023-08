Aquaman i Zaginione Królestwo - zestaw zabawek pokazuje pierwsze zdjęcie z bohaterem w złotym kostiumie

Warner Bros.

Pierwszy Aquaman z 2018 roku osiągnął olbrzymi sukces w box office i zarobił ponad miliard dolarów. Na kontynuację zatytułowaną Aquaman i Zaginione Królestwo przyjdzie fanom poczekać do grudnia 2023 roku.

Nowa część Aquamana nie ma łatwej drogi do swojej kinowej premiery - zmieniano datę premiery ze względu na pandemię. Wydaje się więc, że wreszcie w grudniu widzowie zobaczą film, a to oznacza, że niedługo kampania reklamowa powinna nabrać rumieńców. Do tej pory otrzymaliśmy tylko jedno oficjalne zdjęcie, a teraz mamy też grafikę z tytułowym bohaterem za sprawą licencjonowanej zabawki - Aquaman vs. Black Manta od Spin Master. Zobaczcie:

Zaginione królestwo - zabawka

Na ten moment nie znamy wielu informacji o fabule widowiska. Wiemy, że Aquaman zmierzy się ponownie z Black Mantą, a reżyserem kontynuacji ponownie jest James Wan.

Aquaman 2 - premiera 20 grudnia 2023 roku w kinach.