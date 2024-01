Ara: History Untold - nowy zwiastun strategii. Twórcy Cywilizacji za sterami

fot. Xbox Game Studios

Ara: History Untold to strategia tworzona przez Oxide Studios, a więc zespół, w którego skład wchodzą m.in. osoby pracujące wcześniej nad Civilization 5. W nadchodzącej produkcji można zresztą doszukać się podobieństw do tej kultowej serii - gracze przejmą kontrolę nad wybraną przez siebie nacją, a następnie będą prowadzić i rozwijać ją przez lata. Nie zabraknie też interesujących rozwiązań, takich jak rozgrywanie tur wszystkich nacji w tym samym czasie, co ma zapewniać ciekawą i zaskakującą rozgrywkę, czy systemu wytwarzania przedmiotów przy pomocy pozyskiwanych surowców.

Twórcy zapewnili też, że tworzyli tę grę przy wsparciu graczy i brali sobie do serca ich uwagi. Co więcej, takie działanie ma być kontynuowane także po premierze, którą zaplanowano na tegoroczną jesień.

Ara: History Untold - zwiastun