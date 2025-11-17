Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

ARC Raiders nie zwalnia tempa. Świetne wyniki gry na Steamie

Konkurencja nie zaszkodziła Arc Raiders. Stworzona przez zespół Embark Studios gra nadal radzi sobie znakomicie i przyciąga setki tysięcy graczy przed ekrany.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  embark studios 
arc raiders steam
Arc Raiders fot. Embark Studios
Reklama

Arc Raiders, extraction shooter od Embark Studios, wciąż radzi sobie znakomicie, a niedawne premiery branżowych gigantów, takich jak Call of Duty: Black Ops 7 czy debiut wersji 1.0 Escape from Tarkov, nie zdołały zahamować jego rozpędu. Wręcz przeciwnie — gra niedawno pobiła dotychczasowy rekord liczby jednocześnie aktywnych graczy, przyciągając przed ekrany 481 966 osób. Obecnie zajmuje drugie miejsce na liście bestsellerów Steam, ustępując jedynie Counter-Strike 2.

nullfot. SteamDB

Produkcja może pochwalić się również doskonałym odbiorem społeczności. Na ten moment Arc Raiders zgromadziło ponad 88% pozytywnych recenzji na Steam, opartych na ponad 100 tysiącach opinii.

Warto dodać, że mimo świetnych wyników Embark Studios nie zamierza spoczywać na laurach. Niedawno pojawiła się duża aktualizacja wprowadzająca nową zawartość, a twórcy zapowiadają dalszy, intensywny rozwój gry.

Arc Raiders z dużą aktualizacją! North Line to nowy obszar, wrogowie i wyposażenie

Źródło: insider-gaming.com, steamdb.info

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  embark studios 
arc raiders steam
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 The Owl House
-

Autorka hitu Disney+ zachęca do piracenia swojego serialu i anulowania subskrypcji. Chodzi o AI

2 Tom Cruise - honorowy Oscar
-

Tom Cruise otrzymał honorowego Oscara! Wzruszająca przemowa aktora

3 Superman
-

Człowiek ze stali vs. Superman - Snyder wskazuje większy hit. DC Crime to nie nazwa nowego serialu

4 Gal Gadot - Wonder Woman
-
Plotka

Nowa Wonder Woman szybciej, niż myśleliśmy? Tajemnicze ogłoszenie zrodziło falę komentarzy

5 Star Trek
-

Nowy Star Trek - legenda uniwersum komentuje ogłoszenie filmu. Ma radę dla reżyserów

6 Xbox - logo
-
Plotka

Xbox szykuje kolejne show? Nowa prezentacja może być bliżej, niż myślimy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e07

Simpsonowie

s19e07

Zaklinacze koni

s19e07

Detektyw Murdoch

s2025e222

Moda na sukces

s38e225

Zatoka serc

s12e30

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e51

s20e08

Cztery żony i mąż
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Rachel McAdams
Rachel McAdams

ur. 1978, kończy 47 lat

Martin Scorsese
Martin Scorsese

ur. 1942, kończy 83 lat

Leslie Bibb
Leslie Bibb

ur. 1974, kończy 51 lat

Sophie Marceau
Sophie Marceau

ur. 1966, kończy 59 lat

Danny DeVito
Danny DeVito

ur. 1944, kończy 81 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV