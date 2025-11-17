fot. Embark Studios

Arc Raiders, extraction shooter od Embark Studios, wciąż radzi sobie znakomicie, a niedawne premiery branżowych gigantów, takich jak Call of Duty: Black Ops 7 czy debiut wersji 1.0 Escape from Tarkov, nie zdołały zahamować jego rozpędu. Wręcz przeciwnie — gra niedawno pobiła dotychczasowy rekord liczby jednocześnie aktywnych graczy, przyciągając przed ekrany 481 966 osób. Obecnie zajmuje drugie miejsce na liście bestsellerów Steam, ustępując jedynie Counter-Strike 2.

fot. SteamDB

Produkcja może pochwalić się również doskonałym odbiorem społeczności. Na ten moment Arc Raiders zgromadziło ponad 88% pozytywnych recenzji na Steam, opartych na ponad 100 tysiącach opinii.

Warto dodać, że mimo świetnych wyników Embark Studios nie zamierza spoczywać na laurach. Niedawno pojawiła się duża aktualizacja wprowadzająca nową zawartość, a twórcy zapowiadają dalszy, intensywny rozwój gry.

