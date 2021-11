Arcane - będzie 2. sezon. Netflix ma kolejny hit

fot. Riot Games

20 listopada 2021 roku, czyli w sobotę wieczorem Riot Games (wydawca League of Legends i producent serialu) oraz Netflix ogłosili, że powstanie 2. sezon Arcane: League of Legends. Produkcja 2. serii rusza od razu.

Hailee Steinfeld, Ella Purnell oraz Katie Leung ponownie będą głosami Vi, Jinx i Caitlyn Kiramman. W obsadzie dubbingu pierwszego sezonu byli również Kevin Alejandro, Katie Leung, Jason Spisak, Toks Olagundoye, JB Blanc i Harry Lloyd.

Arcane okazało się zaskakującym hitem artystycznym. Według rottentomatoes.com serial ma 100% pozytywnych recenzji.

Poziom artystyczny serialu Arcane to dobra wiadomość dla fanów League of Legends. Jest to pierwszy serial wyprodukowany przez Riot Games, wydawców kultowej gry, więc ich przyszłe projekty dostaną o wiele większy kredyt zaufania. Współpracowali przy projekcie z Fortiche Productions. Netflix współprodukował projekt.

Potencjalna data premiery 2. sezonu nie jest znana.