Arcane - co czeka Vi i Jinx w kolejnych odcinkach? Oto zwiastun drugiego aktu

fot. Riot Games

Arcane cieszy się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko wśród graczy i jest obecnie jedną z najchętniej oglądanych produkcji na Netfliksie. Do sieci trafił krótki materiał wideo zapowiadający wydarzenia, do jakich dojdzie w kolejnych epizodach. Tym razem możemy spodziewać się ponownego spotkania głównych bohaterek, Vi i Jinx, po tym, jak zostały one rozdzielone w pierwszym akcie. W Piltover zaś trwają rozmowy nad "radykalnym" rozwiązaniem problemów związanych z Zaun, co oczywiście nie przypadnie do gustu Silco i jego grupie.

Wspomniany zwiastun możecie obejrzeć poniżej. Nowe odcinki trafią na platformę Netflix już w najbliższą sobotę, 13 listopada o godzinie 21:00 czasu polskiego.

Przypominamy, że już teraz na Netflixie możecie obejrzeć pierwsze trzy odcinki serialu. Tutaj zaś możecie przeczytać naszą recenzję pierwszego serialu w uniwersum League of Legends oraz wywiad z jego twórcami.