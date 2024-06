Zwiastun 2. sezonu Arcane. To koniec serialu!

fot. Netflix

Reklama

Netflix promował drugi sezon Arcane: League of Legends podczas trwającego festiwalu animacji Annecy. Z tej okazji do sieci trafił pełnoprawny zwiastun, który pokazuje widzom, czego oczekiwać po nowym sezonie. Jest wszystko to, co sprawiło, że pierwsza seria stała się tak wielkim hitem.

Przypomnijmy, że nowe odcinki pojawią się na Netflixie już w listopadzie 2024 roku. Platforma jednocześnie ogłosiła, że drugi razem będzie zarazem ostatnim!

Arcane - zwiastun z polskimi napisami

Arcane - 2. sezon

Drugi sezon Arcane został stworzony przez Christiana Linke i Alexa Yee. W obsadzie głosowej w głównych rolach powrócą Hailee Steinfeld jako Vi, Ella Purnell jako Jinx i Katie Leung jako Caitlyn Kiramman. W finałowej odsłonie atak Jinx doprowadza do eskalacji konfliktu dwóch zwaśnionych stron.

Pierwszy sezon był na ekranach w 2022 roku. Został doceniony zarówno przez krytyków, jak i widzów. Zdobył nawet aż cztery nagrody Emmy, czyli najważniejsze wyróżnienia branży serialowej.