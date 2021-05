Arcane - teaser pierwszego serialu z uniwersum League of Legends. Zobaczcie wideo

fot. materiały prasowe

Arcane to nadchodzący animowany serial Netflixa, którego akcja rozgrywać będzie się w uniwersum League of Legends. Do sieci trafił już kilkusekundowy teaser produkcji. Znajdziecie go poniżej.

Akcja serialu osadzona jest w utopijnym regionie Piltover oraz uciskanym podziemiu Zaun. Arcane ukaże widzom historię Vi i Jinx, bohaterek znanych z gry League of Legends, oraz opowie o sile, która podzieliła te postaci.

Przypomnijmy, że produkcja Arcane zapowiedziana została podczas obchodów 10. rocznicy League of Legends. Za powstanie serialu odpowiada Riot Games we współpracy z Fortiche Productions.

Jesteśmy dumni, że możemy być domem dla pierwszego serialu z uniwersum League of Legends. Serial Arcane będzie spektakularny pod względem wizualnym - zapowiada Dominique Bazay z Netflixa.

Arcane - premiera serialu jesienią 2021 na platformie Netflix.