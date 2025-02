SkyShowtime - nowości na marzec 2025. Kolejne sezony 1923, Snowpiercera i Motocykliści

fot. Focus Features/Paramount+

Marzec 2025 roku w SkyShowtime będzie obfitować w kontynuacje popularnych seriali, a także premiery nowych sezonów. Publikowane będą kolejne odcinki takich produkcji jak Dexter: Grzech pierworodny czy Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy. Fani filmów biograficznych o muzykach będą mogli nacieszyć uszy filmem Rocketman. Z kolei fanatycy gangów motocyklowych znajdą dla siebie Motocyklistów z Austinem Butlerem w roli głównej.

W marcu 2025 roku pojawi się też 2. sezon 1923 oraz 4. sezon Snowpiercera.

Sprawdźcie najciekawsze nowości poniżej, a także pełną listę na końcu tekstu.

SkyShowtime - najciekawsze nowości na marzec 2025

Mussolini: Son of the Century

Premiera: wszystkie odcinki dostępne od 3 marca

Serial jest adaptacją uznanej przez krytyków powieści Antonio Scuratiego opowiadającej o Benito Mussolinim oraz o historii Włoch widzianej oczami dyktatora: od powstania partii faszystowskiej w 1919 roku do morderstwa socjalistycznego polityka Giacomo Matteottiego w 1925.

fot. materiały prasowe

Motocykliści

Premiera: 7 marca

Chicago, lata 60. Klub motocyklowy Vandals wciągu dekady przekształca się w groźną grupę przestępczą, która daje o sobie znać w okolicy. Motocykliści to inspirowana kolekcją zdjęć Danny'ego Lyona opowieść o miłości, przemocy i braterstwie. W rolach głównych: nagrodzona Emmy® Jodie Comer, nominowani do Oscara Austin Butler, Tom Hardy i Michael Shannon, a także Mike Faist i Norman Reedus.

fot. Focus Features

1923

Premiera: 1. odcinek 10 marca

W drugim sezonie serialu 1923 surowa zima przynosi nowe wyzwania Jacobowi (Harrison Ford) i Carze (Helen Mirren), którzy na ranczu Duttonów mają jeszcze wiele spraw do dokończenia. Trudne warunki pogodowe i wrogowie zasadzający się na dziedzictwo rodziny skłaniają Spencera (Brandon Sklenar) do wyruszenia w trudną podróż do domu. Czeka go wyścig z czasem, którego stawką są losy jego rodziny w Montanie. Tymczasem Alexandra (Julia Schlaepfer) rozpoczyna wymagający rejs przez Atlantyk, żeby odnaleźć ukochanego Spencera.

Fot. Materiały prasowe

Snowpiercer

Premiera: wszystkie odcinki od 28 marca

Minęło ponad siedem lat, odkąd świat zmienił się w skute lodem pustkowie. Ocaleni zamieszkują złożony z 1001 wagonów pociąg Snowpiercer, który pozostaje w ciągłym ruchu i nieustannie okrąża Ziemię. W tym czasie pasażerowie toczą walkę o przetrwanie i społeczną sprawiedliwość. Serial o party na serii powieści graficznych Jacquesa Loba i Jeana-Marca Rochette'a oraz filmie nagrodzonego Oscarem® Bonga Joon Ho. W rolach głównych występują Jennifer Connelly i Daveed Diggs.

fot. AMC

SkyShowtime - wszystkie nowości na marzec 2025