League of Legends ze świetnym animowanym zwiastunem. Zobacz wideo

Riot Games

Twórcy League of Legends przyzwyczaili fanów do efektownych zwiastunów, które przedstawiają nadchodzacych bohaterów lub czasowe wydarzenia. Teraz w sieci pojawiło się kolejne takie wideo. Materiał zatytułowany The Path, An Ionian Myth zapowiada nadchodzący event Spirit Blossom, w którego trakcie gracze będą mogli podjąć się nowych wyzwań oraz zdobyć wyjątkowe nagrody w postaci przedmiotów kosmetycznych – m.in. skórek, ikonek czy emotek.

Wspomniany materiał możecie obejrzeć poniżej. Samo wydarzenie Spirit Blossom w League of Legends rozpocznie się już 22 lipca.

League of Legends to gra MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) od studia Riot Games. Produkcja ta zadebiutowała w 2009 roku, ale w dalszym ciągu cieszy się olbrzymią popularnością – zarówno wśród graczy traktujących ją jako sposób na spędzanie wolnego czasu, jak i wśród profesjonalnych esportowców.