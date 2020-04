Archer - premiera odwołana przez koronawirusa. Duncanville z 2. sezonem

Archer miał mieć premierę 11. sezonu 6 maja 2020 roku, ale została ona odwołana z powodu pandemii koronawirusa. W oświadczeniu czytamy, że pojawiły się problemy produkcyjne w obecnej sytuacji, czyli nie udało się dokończyć sezonu.

Jak czytamy na portalu Deadline, po wybuchu pandemii, która w USA pogarsza się każdego dnia, przeniesiono prace do domów, by kontynuować je zdalnie. To jednak bardzo spowolniło proces realizacji animacji i w wyniku tego nie uda się zrealizować odcinków na 6 maja. Nowa data nie została ustalona.

Natomiast stacja FOX ogłosiła, że serial animowany Duncanville będzie mieć 2. sezon. Planowany jest on na sezon 2021/2022. Oczywiście nie jest pewne, kiedy dokładnie ten serial powróci, ponieważ wiele zależy od zakończenia pandemii koronawirusa. Za sterami stoją Mike Scully (Simpsonowie) i Julie Scully.