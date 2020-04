Koronawirus - opóźnienia prac wpłyną dobrze na jakość? Reżyser Doktora Strange'a komentuje

Pandemia koronawirusa zablokowała świat popkultury. Prace na planach wszystkich filmów i seriali zostały zawieszone do odwołania. Według Marvel Studios ma to potrwać nawet do września 2020 roku.

Scott Derrickson, reżyser Doktora Strange'a, uważa jednak, że będzie mieć to korzystny wpływ na jakość każdej produkcji, ponieważ jego zdaniem twórcy będą mieć więcej czasu, by dopracować wszelkie detale scenariuszowe i wizualne. Sam wspomina, że jego Doktor Strange został opóźniony o pięć miesięcy, by dopasować plan do terminarza Benedicta Cumberbatcha, a to pozwoliło mu doprecyzować szczegóły historii oraz wizualne fajerwerki, która potem zebrały fantastyczne oceny.

Jako ciekawostkę podaje przykład kultowego Łowcy androidów. W latach 1980-1981 miał miejsce strajk gildii scenarzystów, które opóźnił prace nad tym filmem i dzięki temu Ridley Scott i jego ekipa mieli cały rok na dopracowanie stylu wizualnego, który po dzień dzisiejszy robi piorunujące wrażenie.

https://twitter.com/scottderrickson/status/1246188776587776002