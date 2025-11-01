Przeczytaj w weekend
Ariana Grande przenosi się do świata grozy. Wystąpi w 13. sezonie American Horror Story

Po latach przerwy Ryan Murphy zbiera swoje najgłośniejsze nazwiska w jednym miejscu... i dorzuca do tego ikonę popu. 13. sezon American Horror Story zapowiada się jak mroczne spotkanie starych duchów oraz energią Ariany Grande.
Amelia Figiela
Ariana Grande 
american horror story
Ariana Grande (Wicked)
Nikogo nie zdziwi powrót dobrze znanych nazwisk w najnowszym sezonie AHS. Jednak dołączenie gwiazdy muzyki pop — aktorki, którą widzowie mogli niedawno podziwiać w musicalu Wicked — może przyciągnąć szczególną uwagę fanów.

Na oficjalnym profilu Ryan Murphy Productions na Instagramie twórcy serialu opublikowali krótkie wideo, w którym ujawnili obsadę 13. sezonu. W charakterystycznym dla serii, mrocznym klimacie pojawiły się nazwiska aktorów, którzy powrócą lub pojawią się po raz pierwszy w świecie American Horror Story. Wśród nich nie mogło zabraknąć legend serii — Jessiki Lange, Sarah Paulson i Evana Petersa — a także niespodzianki, która zaskoczyła fanów: Ariany Grande!

Zobacz ogłoszenie obsady American Horror Story 

 

To nie pierwszy raz, gdy Ryan Murphy współpracuje z piosenkarką. Oboje spotkali się już wcześniej przy serialu Królowe Krzyku, który łączył elementy horroru i czarnego humoru. Tym razem jednak zapowiada się powrót do znacznie mroczniejszych klimatów — dokładnie takich, jakie pokochali fani AHS.

 

Źródło: Variety

Ariana Grande 
american horror story
