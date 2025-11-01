fot. Universal Pictures

Nikogo nie zdziwi powrót dobrze znanych nazwisk w najnowszym sezonie AHS. Jednak dołączenie gwiazdy muzyki pop — aktorki, którą widzowie mogli niedawno podziwiać w musicalu Wicked — może przyciągnąć szczególną uwagę fanów.

Na oficjalnym profilu Ryan Murphy Productions na Instagramie twórcy serialu opublikowali krótkie wideo, w którym ujawnili obsadę 13. sezonu. W charakterystycznym dla serii, mrocznym klimacie pojawiły się nazwiska aktorów, którzy powrócą lub pojawią się po raz pierwszy w świecie American Horror Story. Wśród nich nie mogło zabraknąć legend serii — Jessiki Lange, Sarah Paulson i Evana Petersa — a także niespodzianki, która zaskoczyła fanów: Ariany Grande!

Zobacz ogłoszenie obsady American Horror Story

Post udostępniony przez Ryan Murphy Productions (@ryanmurphyproductions)

To nie pierwszy raz, gdy Ryan Murphy współpracuje z piosenkarką. Oboje spotkali się już wcześniej przy serialu Królowe Krzyku, który łączył elementy horroru i czarnego humoru. Tym razem jednak zapowiada się powrót do znacznie mroczniejszych klimatów — dokładnie takich, jakie pokochali fani AHS.