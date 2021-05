Armia umarłych - Deborah Snyder o dodaniu cyfrowo do filmu Tig Notaro

fot. Clay Enos / Netflix

Armia umarłych to nowe widowisko Netflixa o zombie. Tig Notaro została dodana cyfrowo w produkcji, ponieważ zastąpiła ona postać graną przez Chrisa D'Elię, którego usunięto z projektu w związku z zarzutami o molestowanie seksualne. Producentka Deborah Snyder udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o kulisach tego procesu. Przede wszystkim zanim zaangażowano Tig do filmu pokazano jej całą produkcję, co jest ewenementem. Następnie zbudowano scenografię na dachu i jej sceny nagrano na green screenie w 14 dni. Wszystko po to, aby zachować protokoły bezpieczeństwa w czasie pandemii. Na jeden dzień na plan przybyła Ana De La Reguera, aby dograć się do scen. Jak wspomina Snyder ten proces był bardzo trudny technicznie, ponieważ mieli mało miejsca do poruszania się na planie na dachu, a trzeba było dostosować do tych scen interakcję oświetlenia i sposób poruszania kamery.

W filmie grupa najemników zostaje wysłana do opanowanego przez zombie Las Vegas. Ich pracodawca zlecił im dostanie się do sejfu w kasynie, w którym leży 200 mln dolarów. Jednak na swojej drodze będą musieli zmierzyć się między innymi z inteligentnymi zombie, alfa.

W obsadzie znajdują się Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schwabofer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Raul Castillo, Huma S. Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone i Michael Cassidy.

Armia umarłych - premiera filmu na platformie Netflix 21 maja.