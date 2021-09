Armia złodziei - pełny zwiastun filmu akcji. Prequel Armii umarłych

fot. Netflix

Bohaterem filmu Armia złodziei jest Dieter, czyli postać z Armii umarłych. Jest on kasjerem z małego miasteczka. Zostaje on wciągnięty w przygodę życia przez tajemniczą kobietę, która werbuje go do ekipy najbardziej poszukiwanych przez Interpol przestępców. Razem planują skoki na najlepiej zabezpieczone sejfy w całej Europie.

W obsadzie są Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan i Jonathan Cohen. Za historię odpowiedzialni są Zack Snyder i Shay Hatten, a Hatten sam napisał scenariusz. Matthias Schweighöfer, który grał również w Armii umarłych, stoi za kamerą.

Przypomnijmy, że nie jest to jedyna produkcja rozbudowująca świat Armii umarłych. W produkcji jest też anime o genezie zombie.

Armia złodziei - zwiastun

Armia złodziei - premiera 29 października 2021 roku.