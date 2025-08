Pierwsza zapowiedź Spider-Mana 4! Oto nowy strój Pajączka - niektórzy z Was długo na to czekali

fot. Marvel Comics

Reklama

Rozpoczęły się prace nad filmem Spider-Man: Brand New Day z Tomem Hollandem w roli głównej. Wiemy też, że w produkcji Marvela pojawi się Jon Bernthal w roli Punishera, w której występował już w serialu Daredevil: Odrodzenie.

Hideo Kojima obejrzał w końcu Supermana. Czy dołączył do pochwał George'a R.R. Martina?

Oficjalne konto filmu udostępniło w serwisie X pierwsze nagranie zapowiadające widowisko, które ukaże się w 2026 roku. To krótkie wideo z klimatyczną muzyką, które daje pogląd na to, jak będzie wyglądać nowy strój Pajączka w kolejnej odsłonie jego przygód. Widzimy, że kostium różni się od tego, który stworzył dla siebie pod koniec Spider-Man: Bez drogi do domu. Czerwień wydaje się intensywniejsza, a uważni fani zauważą, że "sieć" na stroju jest wyraźniej zaznaczona, tak jak to było w przypadku kostiumów Spider-Mana Tobey'ego Maguire'a oraz Andrew Garfielda. Powinno to przypaść do gustu tym, którzy narzekali na to, że dotychczasowy strój Hollanda był "płaski".

Sprawdźcie pierwsze oficjalne wideo ze Spider-Man: Brand New Day pokazujące jego nowy kostium:

Nowe zdjęcia i nagrania z planu Spider-Man: Brand New Day

Obecnie trwają zdjęcia do nowego filmu Sony z Tomem Hollandem i Jonem Bernthalem. Nagrania i zdjęcia z planu wskazują, że może dojść do starcia obu tych bohaterów. Byłoby to w duchu komiksów. Pierwsze pojawienie się Punishera na kartach historii Domu Pomysłów było akurat wtedy, gdy polował na Petera Parkera. Możliwe, że teraz znów skrzyżują karabin i sieci.

Opancerzony pojazd na planie może też sugerować obecność w filmie Mr. Negative'a, jednego z przeciwników Spider-Mana. Fani uważają w ten sposób z powodu tajemniczego symbolu z boku pojazdu. Z kolei Daniel Richtman, znany i wiarygodny scooper, twierdzi że to Punisher zasiada za sterami pojazdu.

Jeszcze inna opcja jest taka, że w pojeździe znajduje się np. Bruce Banner, który też ma się rzekomo pojawić lub właśnie Mr. Negative i to na któregoś z nich zapoluje Frank Castle. Wówczas Pajączek prawdopodobnie chciałby go powstrzymać przed "ostatecznym" wymierzeniem sprawiedliwości. Tak czy siak pewne jest jedno - Spider-Man i Punishera dostarczą w 2026 roku sporo rozwałki.

Spider-Man: Brand New Day - nowe nagrania i zdjęcia z planu Zobacz więcej Reklama

Spider-Man 4 - wszyscy złoczyńcy, którzy według spekulacji mają pojawić się w filmie