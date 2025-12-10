Te okulary XR przeniosą Was na ulice Night City. Zobaczcie VITURE x Cyberpunk 2077 Luma Cyber XR Glasses

fot. VITURE

Efektem tej zaskakującej kooperacji jest model VITURE x Cyberpunk 2077 Luma Cyber XR Glasses — limitowana edycja okularów XR zaprojektowana z myślą o fanach Night City. Urządzenie bazuje na modelu VITURE Luma Pro, a przy tym oferuje jakość obrazu znaną z Luma Ultra. Zostało wyposażone w wyświetlacze SONY MicroOLED i autorską optykę VITURE. Dzięki temu użytkownicy mogą liczyć na ogromny, 152-calowy wirtualny ekran, odświeżanie 120 Hz oraz maksymalną jasność do 1500 nitów — co ma gwarantować ostry i nasycony kolorami obraz praktycznie w każdym miejscu.

Producent zapewnia też, że sprzęt jest kompatybilny z wieloma popularnymi handheldami. Na oficjalnej stronie wymieniono m.in. Steam Deck, MSI Claw 8 AI+, ASUS ROG Ally, Legion Go, a także smartfony i tablety. Okulary mogą być też połączone z Nintendo Switch 2.

VITURE x Cyberpunk 2077 Luma Cyber XR Glasses

Cena VITURE x Cyberpunk 2077 Luma Cyber XR Glasses w oficjalnym sklepie producenta wynosi 549 USD, a więc około 2000 zł. Warto jednak pamiętać, że to limitowany produkt. Do sprzedaży trafiło 10000 ponumerowanych egzemplarzy, a można założyć, że chętnych nie będzie brakować.