Zagadka rzeźby z The Game Awards 2025 rozwiązana? Jest nowa teoria i solidne dowody

Jakiś czas temu na pustyni Mojave pojawiła się tajemnicza, podświetlana rzeźba, która okazała się teaserem jednej z gier zapowiadanych na The Game Awards 2025. Wokół instalacji szybko narosło wiele teorii — część z nich już obalono, ale teraz pojawiła się kolejna, znacznie bardziej przekonująca. Niektórzy są wręcz pewni, że udało im się wreszcie rozwiązać tę zagadkę.

Niedawno zarejestrowano trzy nowe znaki towarowe powiązane z marką Divinity: logo gry oraz dwa symbole graficzne. Jeden z nich jest niemal identyczny jak podświetlany kształt widoczny na rzeźbie z Mojave. Redakcja MP1ST nałożyła grafikę na zdjęcie instalacji i pasuje ona idealnie, co trudno uznać za przypadek.

Teorię o powiązaniu rzeźby z Divinity wspierają również wypowiedzi dobrze znanych branżowych insiderów. Jason Schreier sugerował, że zapowiedź będzie „duża”, natomiast Shinobi602 stwierdził, że ogłoszenie nie zadowoli wszystkich, ale fani konkretnego studia i gatunku powinni być usatysfakcjonowani.

Choć wielu graczy naturalnie skojarzyło to wszystko z Divinity: Original Sin 3, to na ten moment wygląda na to, że nie o tę produkcję chodzi. Michael „Cromwelp” Douse z Larian Studios odpowiedział jednemu z fanów, jasno komunikując, że studio nie ma obecnie planów tworzenia trzeciej części Original Sin. Warto jednak pamiętać, że marka Divinity ma znacznie dłuższą historię — sięga aż 2002 roku, kiedy to wydano Divine Divinity, które doczekało się kilku kontynuacji i spin-offów. Możliwe więc, że nadchodzące ogłoszenie będzie swoistym powrotem do korzeni serii.

O tym, co dokładnie kryje się za tajemniczą rzeźbą, przekonamy się już niebawem — w nocy z 11 na 12 grudnia, podczas gali The Game Awards 2025. Wydarzenie będzie transmitowane m.in. na Amazon Prime Video, YouTube i Twitchu.