Zagadka rzeźby z The Game Awards 2025 rozwiązana? Jest nowa teoria i solidne dowody

Wygląda na to, że tajemnicza rzeźba, jaka pojawiła się na pustyni Mojave, nie zapowiada niczego związanego z seriami God of War, Doom czy Diablo. Pojawiła się nowa teoria i kilka solidnych dowodów na jej poparcie.
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Rzeźba na pustyni Mojave fot. KingVision18
Jakiś czas temu na pustyni Mojave pojawiła się tajemnicza, podświetlana rzeźba, która okazała się teaserem jednej z gier zapowiadanych na The Game Awards 2025. Wokół instalacji szybko narosło wiele teorii — część z nich już obalono, ale teraz pojawiła się kolejna, znacznie bardziej przekonująca. Niektórzy są wręcz pewni, że udało im się wreszcie rozwiązać tę zagadkę.

Niedawno zarejestrowano trzy nowe znaki towarowe powiązane z marką Divinity: logo gry oraz dwa symbole graficzne. Jeden z nich jest niemal identyczny jak podświetlany kształt widoczny na rzeźbie z Mojave. Redakcja MP1ST nałożyła grafikę na zdjęcie instalacji i pasuje ona idealnie, co trudno uznać za przypadek.

Rzeźba na pustyni Mojave

arrow-left
Rzeźba na pustyni Mojave
fot. KingVision18
arrow-right

Teorię o powiązaniu rzeźby z Divinity wspierają również wypowiedzi dobrze znanych branżowych insiderów. Jason Schreier sugerował, że zapowiedź będzie „duża”, natomiast Shinobi602 stwierdził, że ogłoszenie nie zadowoli wszystkich, ale fani konkretnego studia i gatunku powinni być usatysfakcjonowani. 

Choć wielu graczy naturalnie skojarzyło to wszystko z Divinity: Original Sin 3, to na ten moment wygląda na to, że nie o tę produkcję chodzi. Michael „Cromwelp” Douse z Larian Studios odpowiedział jednemu z fanów, jasno komunikując, że studio nie ma obecnie planów tworzenia trzeciej części Original Sin. Warto jednak pamiętać, że marka Divinity ma znacznie dłuższą historię — sięga aż 2002 roku, kiedy to wydano Divine Divinity, które doczekało się kilku kontynuacji i spin-offów. Możliwe więc, że nadchodzące ogłoszenie będzie swoistym powrotem do korzeni serii.

O tym, co dokładnie kryje się za tajemniczą rzeźbą, przekonamy się już niebawem — w nocy z 11 na 12 grudnia, podczas gali The Game Awards 2025. Wydarzenie będzie transmitowane m.in. na Amazon Prime Video, YouTube i Twitchu.

Źródło: mp1st.com

Co o tym sądzisz?
