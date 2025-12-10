Reklama
Remake Assassin's Creed: Black Flag wycieka. Gra ma oficjalny tytuł

Jeden z najlepszych tytułów z serii, gra Assassin's Creed IV: Black Flag​, doczeka się remake'u. Na stronie PEGI pojawiła się już karta produktu.
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  plotka 
Assassin's Creed IV: Black Flag Assassin's Creed: Black Flag assassin's creed
Nie pozostaje nam już nic innego, jak czekać na oficjalną zapowiedź remake'u Assassin's Creed IV: Black Flag. Plotki o tym, że gra powstaje, krążyły po sieci od dawna, ale teraz nabrały znacznej wiarygodności. Gra pojawiła się w bazie PEGI, a to jak wiemy, wyraźna wskazówka, że coś się rzeczywiście dzieje. Dzięki temu poznaliśmy także oficjalny tytuł nadchodzącej produkcji.

PEGI założyło kartę produktu gry Assassin’s Creed Black Flag Resynced, która zgodnie z oczekiwaniami otrzymała kategorię wiekową PEGI 18. Oznaczenia sugerują przemoc, wulgarny język oraz opcjonalne płatności wewnątrz gry. To ostatnie było także obecne w oryginalnym Assassin’s Creed IV: Black Flag i na dobre zadomowiło się w serii, więc nie powinno to nikogo dziwić.

Być może już na dniach o grze dowiemy się więcej. Ubisoft milczy, ale gala The Game Awards jest doskonałym miejscem, by zapowiedzieć tę produkcję i przedstawić ją światu.

Źródło: PEGI

