Stracił karierę aktorską przez oskarżenia. Teraz opowiada, jak wygląda jego nowe życie

Fot. Materiały prasowe

Armie Hammer był niedawno oskarżony o molestowanie i nadużycia seksualne. Choć ostatecznie z powodu „niewystarczających dowodów” nie postawiono mu zarzutów, to i tak negatywnie wpłynęło to na jego karierę. Stracił kilka projektów i opuścili go jego rzecznik i agent WME. O dziwo, gwiazdor Tamtych dni, tamtych nocy (gdzie wystąpił u boku Timothée Chalameta) i The Social Network w podcaście Club Random przyznał, że mimo to, jest wdzięczny za to, jak potoczyła się ta sprawa.

Fot. Materiały prasowe

Armie Hammer opowiada, jak wygląda jego nowe życie

Gwiazdor Tamtych dni, tamtych nocy tak ocenia to przeżycie:

Gdyby nic z tego się nie wydarzyło... Moje życie przez cały czas podążałoby tym samym torem. A wiem, że ta droga prowadziła tylko do jednego miejsca - śmierci.

Aktor dodał, że dzięki temu miał szansę się odrodzić, a także przestał przejmować się tym, jak postrzegają go inni - w końcu i tak wszyscy go nienawidzili.

Doświadczyłem śmierci ego, kariery i stabilności finansowej.... Ale musisz umrzeć. Jeśli to zrobisz, będziesz miał szansę się odrodzić.

Przypominamy, że wśród zarzutów było między innymi zmuszanie partnerek do odgrywania scenariuszy BDSM czy wyrycie swoich inicjałów na ciele kobiety. Hammer zaprzecza oskarżeniom i utrzymuje, że jego częste i „intensywne” stosunki seksualne z oskarżycielkami były dobrowolne. Przyznaje się za to do tego, że miał inne rzeczy na sumieniu.

Zdradziłem żonę. Wykorzystywałem ludzi, żeby poczuć się lepiej. Byłem bezduszny i nie zwracałem uwagi na innych - ich emocje i samopoczucie. A to okropne zachowanie. Są rzeczy, które zrobiłem, za które muszę wziąć odpowiedzialność, prawda? To jest dla mnie ważne - uczenie się na błędach i zmiana na lepsze.

Hammer powiedział, że funkcjonariusze prawa spędzili dwa i pół roku, prowadząc śledztwo w jego sprawie, sprawdzając rozmowy telefoniczne, e-maile i relacje naocznych świadków. Jak wiemy, ostatecznie nie postawiono mu zarzutów, ale w tym czasie stracił swoją karierę aktorską. Po tym wydarzeniu szukał sobie zajęcia w kilku miejscach, a ostatecznie zajął się sprzedażą nieruchomości. Podsumował, że ma "rachunki do opłacenia" i "dwójkę dzieci". Na pytanie, dlaczego nie poprosił o pomoc swojej majętnej rodziny, odpowiedział, że wolał znaleźć pracę.