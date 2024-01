Armor Wars - na ten projekt Marvela czekamy od lat. Plotka podaje, kiedy mają rozpocząć się zdjęcia

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Armor Wars to jeden z nadchodzących projektów Marvela. Prace nad nim ogłoszono już podczas Disney+ Day w 2020 roku, jednak dopiero 2 lata później na D23 Expo potwierdzono, że zdjęcia rozpoczną się w 2023 roku. Padły także ważne informacje, że seria będzie składać się z sześciu odcinków, a akcja zostanie osadzona po wydarzeniach z Tajnej Inwazji.

Pod koniec 2022 roku producent, Nate Moore, ogłosił jednak, że postanowili zrezygnować z formy serialu i Armor Wars będzie filmem. Później znów zapadła długa cisza i Marvel nie informował o postępach nad projektem.

Armor Wars - aktualizacja

2024 rok rozpoczął się jednak nieoficjalną aktualizacją na temat projektu. Daniel Richtman - scooper zajmujący się przeciekami z branży rozrywkowej - podał informację, że Marvel Studios planuje znaleźć reżysera do Armor Wars w pierwszym kwartale tego roku. Następnie zdjęcia rozpoczęłyby się w 2025 roku. Premiera odbyłaby się wtedy na przełomie 2026/2027 roku.

Co ciekawe, Daniel Richtman uważa, że Sam Rockwell powróci do roli Justina Hammera z Iron Mana 2. Fani spodziewają się, że może być jednym z antagonistów. Szczególnie, że sam aktor kilkukrotnie wyraził już chęć powrotu do MCU.

