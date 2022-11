Armor Wars - Departament Kontroli Zniszczeń antagonistą filmu MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Disney+

Armor Wars to szykowany film MCU, który pierwotnie miał być serialem. Natomiast Departament Kontroli Zniszczeń (czasem wspomina się o Departamencie Kontroli Bezpieczeństwa) to znana już z Kinowego Uniwersum Marvela organizacja, która ma na celu między innymi pilnowanie superbohaterów. Pojawili się oni choćby w serialach Ms. Marvel i Mecenas She-Hulk. Teraz portal The Cosmic Circus podaje, że organizacja ma odegrać bardzo ważną rolę w Armor Wars. Sugeruje się nawet, że będą złoczyńcami projektu.

Oczywiście jest to na razie niepotwierdzona plotka, ale wydaje się być jak najbardziej realna, biorąc pod uwagę, że widzieliśmy jak DODC wykorzystuje między innymi skonfiskowaną technologię Starka do swoich niecnych celów.

fot. Marvel Studios

Armor Wars - o czym komiksowy oryginał?

Dla przypomnienia w komiksowej serii, na której został oparty film, Tony Stark odkrywa, że ktoś ukradł projekty jego zbroi i sprzedał je złoczyńcom takim jak Stilt-Man czy Beetle. Bohater łączy siły ze Scottem Langiem, aby rozwiązać sprawę i odzyskać swoją technologię.