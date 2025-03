Fot. CW

Reklama

Telewizyjne uniwersum Arrowverse, które zapoczątkował serial Arrow z 2012 roku, zostało zakończone wraz z ostatnimi odcinkami Superman i Lois. Postaci z komiksów DC będą teraz się głównie pojawiać w nowym uniwersum DCU od Jamesa Gunna, które w 2025 roku poszerzy swoją ekspansję. Wielu fanów nadal jednak ciepło wspomina przygody Olivera Queena i jego towarzyszy. Pierwsze dwa sezony produkcji były niegdyś uważane za superbohaterski standard i cieszyły się wielką popularnością. Później natomiast pojawiły się zgrzyty wynikające z postawienia na wątki romantyczne i obyczajowe. Wówczas wielu fanów wyraziło swoje niezadowolenie w sieci, a ostrzejszy hejt spadł na aktorkę wcielającą się w jedną z głównych ról.

Shang-Chi wróci w Spider-Manie 4?

Hejtowana gwiazda Arrow broni swoich krytyków

Chodzi o Emily Bett Rickards, która w Arrow wcielała się w Felicity Smoak. Na początku rozgadaną i specyficzną pomocniczkę tytułowego bohatera, a później też jego obiekt westchnień. Perypetie pary szczególnie z 4. sezonu nie spodobały się publiczności, a ich ciągłe rozchodzenie się i schodzenie z powrotem wywoływało wiele frustracji pośród widzów, którzy w serialu pokochali jego powagę, mrok i akcję. Wielu sympatyków komiksów było też niezadowolonych, ponieważ na kartach papieru Oliver Queen był zakochany w Black Canary. Na aktorkę z tego powodu spłynął hejt, a teraz po latach postanowiła wrócić do tamtego okresu.

Kiedy pracowałam przy Arrow, to szybko zrozumiałam, że fani komiksów są prawdziwymi pasjonatami. W pewnym momencie miałam długą rozmowę ze swoim terapeutą, żeby zrozumieć skąd się to w ogóle brało. Nie rozumiałam tego. Uważam, że krytyka jest równoznaczna z pasją, a pasja sama w sobie jest dobra. Z wiekiem zrozumiałam, jak wyjątkowe to jest. W końcu czy nie powinniśmy wyrażać się z pasją o czymś, na czym nam zależy?

Najlepsze crossovery Arrowverse wg IMDb