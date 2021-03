Artifact dostępne za darmo na Steam. Jest jednak pewien haczyk

Valve

Pamiętacie jeszcze Artifact? To karcianka w uniwersum DOTA, za której stworzenie odpowiada firma Valve. Gra zadebiutowała w 2018 roku i miała zamieszać na rynku, jednak szybko o niej zapomniano. Później podjęto próby uratowania tego tytułu, ale i to okazało się niepowodzeniem. Teraz niespodziewanie poinformowano, że Artifact dostępny będzie za darmo i mowa nie tylko o samej grze, ale też o usunięciu z niej wszystkich mikrotransakcji.

W tym wszystkim jest jednak pewien haczyk. Wsparcie Artifact zostało już zakończone i nie zmienia się to po przejściu na model free-to-play. Oznacza to, że gra nie będzie otrzymywać żadnych aktualizacji czy nowej zawartości. Co więcej, na Steam dostępne są dwie edycje - Artifact Classic oraz Artifact Foundry. Ta druga, wcześniej znana jako "2.0 Beta", to wersja niedokończona (w oficjalnym wpisie czytamy o braku pewnych prac graficznych i ostatecznych szlifów) i w takiej formie już pozostanie.

Trudno powiedzieć czy działanie Valve w jakiś sposób przyczyni się do wzrostu popularności Artifact. Gra od dłuższego czasu jest już zapomniana, a w ciągu ostatnich 30 dni zebrała "w większości negatywne" opinie na Steam.