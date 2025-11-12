placeholder
Szpilka - film dokumentalny już w streamingu. Gdzie obejrzeć?

Film dokumentalny o Arturze Szpilce, jednym z najsłynniejszych polskich pięściarzy, trafił już na streaming. Gdzie można go obejrzeć?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Szpilka 
netflix
Szpilka fot. Next Film
Artur Szpilka to jeden z najwybitniejszych pięściarzy w polskiej historii. Nie miał jednak łatwego życia osobistego. Walczył także w ramach mieszanych sztuk walki, m.in. w organizacji KSW. W swojej karierze stoczył pojedynek choćby z Deontayem Wilderem.

W kinach w 2025 roku ukazał się film dokumentalny, za którego reżyserię i scenariusz był odpowiedzialny Filip Dzierżawski. Od dziś, tj. 12 listopada 2025 roku, Szpilka jest dostępny do obejrzenia w Netflixie. 

Szpilka - zwiastun filmu dokumentalnego

Szpilka - opis filmu

Od bandyty do gwiazdy. Artur Szpilka już jako nastolatek zaczął walczyć zarówno na ulicach, jak i w ringu. Jako członek grupy pseudokibiców z Krakowa nie unikał konfliktów z prawem i starć z fanatykami przeciwnych drużyn piłkarskich. W wieku 19 lat rozpoczął profesjonalną karierę w boksie, a jego talent został dostrzeżony przez samego Mike'a Tysona, który okrzyknął Szpilkę przyszłym mistrzem świata… Co zaważyło na jego sukcesach i porażkach?

Szpilka to pełen emocji portret sportowca, którego kariera wzbudzała ogromne emocje i międzynarodowe zainteresowanie. Film ukazuje między innymi kulisy walki o mistrzostwo świata wagi ciężkiej z Deontayem Wilderem. Walki, która trwale zapisała się w historii boksu. Lecz dokument w reżyserii Filipa Dzierżawskiego to znacznie więcej niż opowieść o zawodowych dokonaniach Szpilki. To historia jego osobistych zmagań – walki z presją otoczenia, a przede wszystkim samym sobą. Dzięki archiwalnym nagraniom, niepublikowanym wcześniej materiałom oraz wypowiedziom bliskich i ekspertów, widzowie otrzymują obraz człowieka, dla którego sport stał się sposobem na życie – na zmianę uskrzydlając go i ściągając na dno. [opis dystrybutora]

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Szpilka 
netflix
