Ashton Kutcher i Mila Kunis przepraszają - chodzi o listy w obronie Danny'ego Mastersona

Fot. Materiały prasowe

Ashton Kutcher i Mila Kunis przez wiele lat współpracowali z Dannym Mastersonem na planie serialu Różowe lata siedemdziesiąte. Gdy ich przyjaciel został oskarżony o gwałt, para napisała listy w jego obronie, które miały przekonać sędzinę, że jest dobrą osobą. Teraz publicznie za nie przepraszają.

Ashton Kutcher i Mila Kunis - listy w obronie Danny'ego Mastersona

Ashton Kutcher w swoim liście stwierdził na przykład, że Danny Masterson jest wzorem do naśladowania, a także, że chociaż zdaje sobie sprawę z tego, że uznano go za winnego dwóch gwałtów, to ma nadzieję, że sędzina weźmie pod uwagę jego zeznanie. Dodał:

Nie sądzę, by stanowił zagrożenie dla społeczeństwa i uważam, że jego córka wychowująca się bez ojca byłaby samą w sobie niesprawiedliwością.

Warto przypomnieć, że 7 września Danny Masterson został skazany na 30 lat więzienia. Uznano go za winnego w dwóch oskarżeniach o gwałt.

Ashton Kutcher i Mila Kunis przepraszają

Ashton Kutcher powiedział na filmiku, że są świadomi, ile bólu wywołały ich listy, a Mila Kunis dodała, że wspierają ofiary. Aktor wyjaśnił, że kilka miesięcy temu rodzina Danny'ego Mastersona skontaktowała się z nimi z prośbą o napisanie świadectwa na temat osoby, którą znali przez ostatnie 25 lat, by sędzia mógł to wciąż pod uwagę przy wydawaniu wyroku. Następnie para stwierdziła, że ich listy nigdy nie miały na celu podważać zeznań ofiar. Wideo możecie zobaczyć poniżej.