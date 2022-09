Za gry Ubisoftu zapłacimy więcej. Assassin's Creed Mirage będzie wyjątkiem w "starej" cenie

fot. Ubisoft

Sony już od dawna sprzedaje swoje tytuły w cenie 70 dolarów za podstawowe wydania. W ślad za japońską korporacją poszli inni wydawcy, ale jak na razie od tej polityki odcinał się Ubisoft, który w dalszym ciągu oferował swoje gry AAA w cenie 60$. Wygląda jednak na to, że i oni nie będą w stanie dłużej opierać się współczesnemu rynkowi, na którym podrożało już w zasadzie wszystko.

Prezes Ubisoftu, Yves Guillemot, zapowiedział zmiany w polityce cenowej. Nadchodzące gry wysokobudżetowe będą miały standardową cenę w wysokości 70 dolarów (około 340 zł). Pierwszą z produkcji dostępnych w tej cenie będzie Skull and Bones, ale tylko w wydaniu na PS5 i Xbox Series. Co ciekawe jednak, nadchodzące Assassin's Creed Mirage, choć zadebiutuje po pirackiej przygodzie Ubi, nie zostanie objęte podwyżką i będzie można je kupić za 60$. Dlaczego? Trudno powiedzieć, ale być może Francuzi nie traktują tego jako wysokobudżetowego projektu z uwagi na to, że najprawdopodobniej będzie to produkcja mniejsza od ostatnich, ogromnych odsłon oferujących kilkadziesiąt godzin zabawy w wielkich, otwartych światach.

Skull and Bones - premiera już w listopadzie tego roku. Mirage ma zaś zadebiutować w roku 2023.