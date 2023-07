Assassin’s Creed IV Black Flag może powrócić. Pojawiły się przecieki o remake'u gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według dwóch źródeł zaznajomionych z planami Ubisoftu, w produkcji znajduje się remake gry Assassin’s Creed IV: Black Flag, która zadebiutowała w 2013 roku i pojawiła się na PC oraz konsolach PS3, PlayStation 4, Xbox 360 i Xbox One. Nowa wersja ma znajdować się aktualnie we wczesnej fazie produkcji, a za jej powstawanie odpowiada zespół w Singapurze, czyli studio odpowiedzialne za rozwój technologii oceanicznych w serii. Kotaku, które jako pierwsze poinformowało o sprawie, próbowało uzyskać komentarz Ubisoftu. Rzecznik firmy jednak odmówił odpowiedzi.

Na ten moment nie wiadomo, jak będzie wyglądał remake i czy zaoferuje on po prostu znaną rozgrywkę w nowej oprawie, czy też twórcy zdecydują się na dalej idące zmiany i przybliżą ten tytuł do nowszych odsłon, większych odsłon z elementami RPG, takich jak Odyssey i Valhalla. Na potwierdzenie przecieku i szczegóły musimy jeszcze poczekać. Przypominamy również, że już 12 października na rynku zadebiutuje Assassin's Creed Mirage. Tytuł trafi na PC oraz konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X i ma być powrotem do korzeni cyklu.