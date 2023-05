Star Wars - gra od Ubisoftu może zadebiutować szybciej niż się spodziewacie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W styczniu 2021 roku poinformowano o nawiązaniu współpracy pomiędzy firmami Ubisoft i Lucasfilm Games, której efektem będzie stworzenie nowej gry z otwartym światem w uniwersum Star Wars. Za rozwój projektu odpowiada studio Massive Entertainment, ale jak na razie nie wiemy zbyt wiele na jego temat. Wygląda jednak na to, że wkrótce do sieci mogą trafić nowe informacje, a być może nawet i data premiery.

Skąd takie podejrzenia? Na łamach Kotaku pojawił się tekst, w którym napisano, że Ubisoft ma w planach wypuścić do marca 2024 cztery duże produkcje: Assassin's Creed Mirage, Skull and Bones, Avatar: Frontiers of Pandora oraz nieujawniony jeszcze tytuł. Anonimowe źródła donoszą, że tą czwartą produkcja będzie właśnie gra w świecie Gwiezdnych Wojen, która obecnie znana jest pod nazwą kodową Project Helix.

Kotaku powołuje się również na dwa inne źródła i informuje, że Project Helix ma zawierać "podróże międzyplanetarne w jakiejś formie", a Ubisoft ma liczyć na to, że będzie to ich pierwszy duży hit od dawna, który nie będzie częścią serii Assassin's Creed. Jednocześnie źródła te dodały, że plany wypuszczenia gry w tym roku fiskalnym są najprawdopodobniej "zbyt ambitne" i oczekują oni jakichś opóźnień.

Istnieje szansa, że więcej na temat tajemniczego Project Helix dowiemy się już wkrótce. 12 czerwca 2023 roku odbędzie się kolejna prezentacja Ubisoft Forward, w której trakcie poznamy plany wydawcy na najbliższe miesiące.

