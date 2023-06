Assassin's Creed Mirage to prawdziwy powrót do korzeni? Oto zwiastun fabularny i gameplay

fot. Ubisoft

Podczas wydarzenia Ubisoft Forward 2023 nie mogło zabraknąć nowej odsłony słynnego cyklu o asasynach i templariuszach. Nadchodzącej produkcji Assassin's Creed Mirage poświęcono sporo czasu i pokazano zarówno jej fabularny zwiastun, jak i dłuższy materiał prezentujący rozgrywkę z jednej misji wykonywanej przez głównego bohatera, Basima.

Oba wideo potwierdzają wcześniejsze słowa o "powrocie do korzeni". Zarówno czas i miejsce akcji, jak i klimat oraz rozgrywka wyraźnie nawiązują do pierwszych odsłon tej popularnej serii. Gameplay pokazuje też, że gracze będą mogli podchodzić do misji na różne sposoby, wykorzystując przy tym szereg gadżetów oraz specjalnych zdolności protagonisty. Widzimy między innymi, że jest on w stanie błyskawicznie przeskakiwać od wroga do wroga i sprawnie ich eliminować.

Assassin's Creed Mirage - premiera gry została zaplanowana na 12 października 2023 roku. Tytuł ten dostępny będzie na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.