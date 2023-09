Zagraj w Assassin's Creed: Mirage na Poznań Game Arena. Ubisoft będzie obecny na targach

Ubisoft

Targi PGA odbędą się już za miesiąc: w dniach 6-8 października. Dzień przed ich rozpoczęciem, 5 października, zadebiutuje Assassin's Creed: Mirage. Ubisoft zabierze tę produkcję na targi i udostępni odwiedzającym do sprawdzenia. Inne tytuły, jakie francuski wydawca zamierza zabrać ze sobą do Poznania, utrzymywane są w tajemnicy, ale mówi się, że mają być to trzy gry.

W Assassin's Creed Mirage możemy przeżyć historię Basima, przebiegłego złodzieja ulicznego, który poszukuje odpowiedzi i sprawiedliwości, przemierzając ruchliwe ulice Bagdadu z IX wieku. Produkcja jest zdecydowanie mniejszego kalibru niż poprzednie odsłony serii, niemniej ma być to ukłon w kierunku pierwszych odsłon gry z udziałem Altaira czy Ezio.

Poznań Game Arena odbędzie się w dniach 6-8 października 2023 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W sześciu pawilonach zaprezentuje się ponad setka wystawców, którzy zabiorą ze sobą najróżniejsze tytuły – od gier indie po hitowe produkcje AAA.

Bilety na PGA można kupić online. Ich ceny wahają się od 25 zł do 180 zł w zależności od aktualnie dostępnej puli biletów oraz dnia odwiedzenia targów.