Assassin’s Creed Mirage już oficjalnie. Ubisoft zapowiada nową odsłonę cyklu

Ubisoft potwierdził, przynajmniej częściowo dotyczące nowej odsłony cyklu Assassin's Creed. Ujawniono tytuł oraz pierwszą grafikę związaną z nadchodzącą produkcją. Jednocześnie zapowiedziano, że 10 września o grze dowiemy się więcej. Na ten dzień zaplanowano konferencję Ubisoft Forward. Nazwa gry brzmi Assassin's Creed Mirage.

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game.

We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs

— Assassin's Creed (@assassinscreed) September 1, 2022