Assassin's Creed Mirage - premierowy zwiastun gry. Tak wygląda powrót do korzeni serii

fot. Ubisoft

Assassin's Creed Mirage to nowa odsłona popularnej serii Ubisoftu o asasynach i templariuszach. Tym razem gracze wcielą się w znanego z Valhalli Basima. Tutaj poznajemy go jako drobnego złodziejaszka, który w wyniku pewnych wydarzeń dołącza do starożytnej organizacji zwanej Ukrytymi. Pod względem rozgrywki ma być to powrót do korzeni cyklu. Dostaniemy więc zdecydowanie mniejsze lokacje, a rozgrywka w większym stopniu będzie skupiać się na działaniu po cichu i eliminowaniu oponentów z ukrycia.

Choć do debiutu gry na sklepowych półkach zostało jeszcze kilka dni, to w sieci już teraz pojawił się premierowy zwiastun. W materiale widzimy efektowne sceny z rozgrywki, a w tle możemy usłyszeć utwór "Mirage" wykonywany przez grupę OneRepublic.

Assassin's Creed Mirage - zwiastun premierowy

Assassin's Creed Mirage zadebiutuje 5 października na PC oraz konsolach PS4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S.