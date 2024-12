James Gunn wymienia anulowane spin-offy Strażników Galaktyki. Czy Dave Bautista zagra Bane'a w DCU?

fot. Marvel Studios

Reklama

Koszmarne Komando się zaczęło, a wraz z nim nowy rozdział w historii adaptacji komiksów DC. James Gunn, twórca serialu oraz osoba kierująca DCU, nieustannie promuje swoje kolejne produkcje i opowiada o planach na przyszłość. Tym razem odpowiedział m.in. w sprawie obsadzenia jednego z aktorów z MCU w roli Bane'a, przeciwnika Batmana. Przed laty o tę rolę ubiegał się Dave Bautista, czyli Drax z filmów o Strażnikach Galaktyki i Avengers. Jakie są na to szanse? James Gunn odpowiedział.

Nie jestem pewien, czy Dave dalej chce być Banem. Na pewno chciał, ale wydaje mi się, że teraz wolałby być jakąś inną postacią. Osobiście kocham Dave'a i chciałbym z nim znów pracować.

James Gunn o spin-offach Strażników Galaktyki

James Gunn opowiedział też o planach, które miał wraz z Kevinem Feigem, ale które nie doszły ostatecznie do skutku. Chodzi o kilka spin-offów Strażników Galaktyki. Co dokładnie planowali?

Serial o Ravagers byłby fajny moim zdaniem. Mieliśmy cały gotowy pomysł na Legendary Star-Lord. Rocket i Groot mieli coś dostać, ale tym właściwie byli Strażnicy Galaktyki 3. Chciałem najpierw zrobić Rocketa i Groota, ale namówili mnie do zrobienia najpierw Strażników. Wiedziałem, że tak czy siak muszę opowiedzieć historię Rocketa.

James Gunn o nowej roli Roberta Downey Jr. w MCU

Reżysera zapytano też o obsadzenie Roberta Downey Jr. w roli Dr. Dooma, co zostało ogłoszone tego lata. Mimo konkurowania z MCU, James Gunn miał same ciepłe słowa do powiedzenia o decyzji Kevina Feige.

Uważam, że to mądry ruch. Podekscytowało mnie to i też kocham Roberta. Sądzę, że to bardzo fajne. To doskonały pomysł i nie ma nikogo lepszego od niego.

Wszystkie filmy z Robertem Downeyem Jr. - ranking